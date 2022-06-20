700 тысяч рублей получит лучший исполнитель Олонхо в Якутии

Более 300 олонхосутов участвуют в республиканском конкурсе на лучшего исполнителя якутского эпоса в Верхневилюйске, где началось празднование Ысыаха Олонхо. Обладатель Гран-при среди взрослых получит 700 тысяч рублей, сообщает ЯСИА.

«Вчера, 19 июня, мы торжественно открыли тусулгэ Олонхо и послушали повествования эпоса от первых 9 участников. В категории взрослых заявлено 44 олонхосута. Помимо этого, в качестве приглашенных гостей участвуют 7 признанных сказителей Якутии», — рассказала Феврония Шишигина, президент республиканской ассоциации Олонхо.

Как она отметила, итогом 15-летней работы Ысыаха Олонхо стало увеличение количества талантливых участников среди молодежи. Всего на конкурс этого года заявились 30 молодых сказителей.

Свое мастерство покажут немало детей — 28 юных исполнителей из Вилюйской группы районов, а также 10 коллективов.

В групповом конкурсе на звание лучшего претендуют 18 коллективов.

«Если в прошлом году у участников не было ограничений по времени, то в этом каждый выступает примерно час. Это связано с большим количеством конкурсантов. Их нынче — более 300 человек», — отметила Шишигина.

Помимо основных конкурсов, пройдут соревнования по импровизации. Участники вытягивают билет на определенную тему, которую должны описать в течение 30 минут.

Победители конкурса в каждой категории получат сертификаты, а также денежные призы. Обладателю Гран-при среди взрослых подарят 700 тысяч рублей, среди молодежи — 300 тысяч. Победители других категорий, лауреаты и обладатели специальных номинаций также будут награждены денежными призами.