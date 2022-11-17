70% выпускников-медиков уже трудоустроились

70% выпускников ЯБМК уже распределены в медучреждения Якутии

В этом году дипломы среднего профессионального образования получат 552 выпускника Якутского медколледжа, и уже 70% из них распределены в медицинские учреждения Якутии. Так, с городскими и республиканскими медорганизациями заключили предварительные договора трудоустройства 152 студента, с районными больницами 232 студента.

Предварительное распределение выпускников Якутского базового медицинского колледжа, которые окончат обучение в 2023 году, было организовано в эти дни с участием руководителя отдела кадровой политики Минздрава Грязнухина С.И., первого заместителя директора Центра занятости Соловьева И.И. и специалистов медицинских учреждений.

Дополнительно Центр занятости предоставил будущим медицинским работникам места для трудоустройства в учреждениях УФСИН РС(Я), образовательных учреждениях – детских садах, школах, и иных организациях.

«На уровне правительства региона и органов исполнительной власти ведется планомерная работа по устранению дефицита медицинских кадров. Для решения этих задач Якутский базовый медицинский колледж при содействии Минздрава, райбольниц и муниципальных образований открывает свои филиалы в районах республики, тем самым готовя специалистов среднего медицинского персонала сразу на местах. Также Министерство здравоохранения и Министерство образования ежегодно увеличивают квоты для обучения медсестер и фельдшеров» — отметил руководитель отдела кадровой политики Минздрава Степан Грязнухин.

Отметим и то, что в республике действует программа «Земский доктор/фельдшер», в которой выпускники колледжа тоже могут принять участие. По программе предусмотрены единовременные компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей для фельдшеров, выехавших работать в сельские населенные пункты, а также 500 тысяч рублей для фельдшеров, выехавших в города с населением до 50 тысяч человек.