70 призов от компании «Стерх»

До завершения акции осталось всего три дня. Спешите принять участие в розыгрыше «Путевки мечты», снегохода «Буран» и других ценных призов от СК «Стерх».

Только до 3 июля 2019 года (включительно!) вы можете приобрести полис, к которому прилагается купон, участвующий в розыгрыше. В акции принимают участие договоры:

— страхования имущества физических лиц (на сумму страхового взноса от 1000 руб.);

— страхования от несчастных случаев (на сумму страхового взноса от 300 руб.);

— банковского страхования, включая ипотеку.

Внимание! Онлайн-полисы страхования имущества физических лиц и страхования от несчастных случаев, оформленные на сайте https://rsk-sterh.ru/ (этом случае купон на розыгрыш высылается на электронную почту клиента) также участвуют в акции.

Розыгрыш от Страховой компании «Стерх» состоится уже 7 июля 2019 года в 19-30 ч. в прямом эфире на телеканале «Россия24».

Итоги розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте компании https://rsk-sterh.ru/, газете «Кыым», портале ЯСИА, сетевых изданиях SakhaLife, SakhaDay, vesti14.ru.

Успевайте оформить полис, который может стать для Вас счастливым! Ведь 7-го числа 7-го месяца в 7 часов 30 минут вечера фортуна может улыбнуться каждому, преподнеся один из 70 призов от Страховой компании «Стерх»!

Тел.: 8-800-500-43-13

Адреса АО СК «Стерх» в г. Якутске: ул. Лермонтова, 152, ул. Орджоникидзе, 50, Вилюйский тракт, 3 км., 8/2, ул. Курашова, 44А, ул. Можайского, 27.

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