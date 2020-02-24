70-летнюю пенсионерку из Якутии обманули мошенники

«Добрый день! Вас беспокоит служба безопасности банка…» — именно с таких слов могут начать разговор мошенники.

Аферисты под видом защиты банковской карты от несанкционированного снятия денежных средств неизвестными лицами как правило вежливо обращаются к абоненту по имени и отчеству, что отводит все последние сомнения — с вами разговаривает сотрудник банка.

«Чтобы приостановить незаконную операцию и заблокировать действия по вашим счетам, назовите номера имеющихся у вас банковских карт, срок их действия, код и пароли, пришедшие в СМС-уведомлении», — предлагает лжеспециалист банка.

Он даже может предупредить, что нельзя называть пароли третьим лицам, но сотруднику банка можно, он же заинтересован в том, чтобы сохранить ваши деньги.



На днях 70-летней жительнице города Якутска позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Введя пенсионерку в заблуждение, что на её банковском счете зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег, звонивший убедил пожилую женщину назвать номер карты, а также пароли из смс-сообщений. После того, как она это сделала, мошенники похитили у потерпевшей 5800 рублей.



Уважаемые граждане! Продиктовав конфиденциальную информацию ваших банковских карт неизвестным лицам, вы подвергаете себя риску стать жертвой мошенничества.