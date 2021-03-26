7 якутских фильмов выставлены на российский кинорынок

5 апреля в первый день работы международного форума «Российский кинобизнес» в рамках индустриальной площадки Project in search состоится презентация проектов независимых продюсерских компаний для дистрибьюторов и медиа.

Впервые среди участников заявлены 7 новых якутских кинокартин:

1. «Агент Мамбо: Truepac», реж. Алексей Амбросьев

2. «Вертолет», реж. Михаил Лукачевский

3. «В погоне за завтрашним днем», реж. Степан Бурнашев

4. «Рядовой Чээрин», реж. Дмитрий Кольцов

5. «Тыгын Дархан», реж. Никита Аржаков

6. «Ыт», реж. Дмитрий Давыдов, Степан Бурнашев

7. «Эдэр саас», реж. Дмитрий Давыдов

Целью участия на кинорынке является поиск потенциальных партнеров для проката якутских картин за пределами республики – дистрибьютеров и цифровых платформ.

Инициаторами и организаторами участия якутских картин на кинорынке являются – директор Якутской республиканской киносети Петр Чиряев и исполнительный директор Якутского международного кинофестиваля Ирина Энгелис.

Представлять фильмы будут продюсеры и создатели – Степан Бурнашев, Дмитрий Кольцов, Петр Чиряев, Степан Порядин.

Помимо участия якутских картин на кинорынке Якутской республиканской киносетью совместно с кинотеатрами сети КАРО Арт ведется работа по демонстрации фильма «Тыгын Дархан» в крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Томск, Хабаровск. Показы пройдут 27-28 апреля этого года и будут приурочены ко Дню Республики Саха (Якутия). В этих городах проживает много наших земляков, которые с большим интересом ждут показа одного из самых крупных кинопроектов республики об истории народа саха.

В 2020 году якутский кинематограф занял особое место в российской киноиндустрии, завоевав признание со стороны коллег и аудитории, подтверждение тому служат — призы на главных отечественных фестивалях «Кинотавр» и «Окно в Европу», внимание прессы и критики. Более того, картины “Пугало” и “Черный снег” были выпущены во всероссийский прокат, дойдя до самых отдаленных зрителей и покорив их сердца.

Уверены, что участие якутских картин в международном форуме «Российский кинобизнес» станет новым этапом развития национального кинематографа республики.

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2021″» пройдет с 5 по 8 апреля 2021 в Центре Международной Торговли, Конгресс-холл.

Форум «Российский кинобизнес» объединяет представителей дистрибьюторских компаний и кинотеатров, киностудий, продюсерских центров и других направлений киноиндустрии. В дни форума лидеры кинобизнеса проведут презентации, дистрибьюторы представят планы релизов. Гостей также ожидают конференции, пресс-показы, образовательная программа и другие мероприятия.