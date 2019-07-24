 7 взрослых «ухо-горло-нос» вопросов детскому оториноларингологу

Ухо, горло и нос – тесно связанные между собой органы. Поэтому часто заболевание одной области провоцирует заболевание другой. Отоларингологические болезни требуют серьезного подхода и лечения, поскольку не только плохо отражаются на самочувствии, но и могут спровоцировать серьезные осложнения нервной, иммунной, сердечной, дыхательной систем организма.

О проблемах уха-горла-носа мы говорим с детским ЛОР-врачом, и.о. заведующей оториноларингологическим отделением Детской инфекционной клинической больницы Юлией СОЛОВЬЕВОЙ.

— Детские ЛОР-заболевания отличаются от взрослых, Юлия Николаевна?

— Диагнозы у тех и других практически одинаковые, но есть заболевания, которые встречаются только у детей. Большую роль в этом играют анатомические особенности в строении ЛОР органов. Например, у детей слуховая труба короче и расположена более горизонтально, чем у взрослых, она как открытое окно, что позволяет инфекции беспрепятственно проходить через уши и распространяться на соседние области. Также детские и взрослые заболевания различаются по частоте возникновения и длительности. Дети в виду незрелости иммунной системы быстрее и легче подхватывают острые вирусные инфекции, соответственно у них чаще возникают воспалительные заболевания ЛОР органов.

— Есть такие заболевания, которые характерны только для детей?

— Характерным только для детского возраста может быть отоантрит — воспаление уха, распространяющееся на сосцевидный отросток. У детей до двух лет эти структуры, находящиеся в височной кости, не изолированы друг от друга. Переход воспаления на сосцевидный отросток опасен тем, что отсюда процесс может пойти и дальше, в черепную коробку. Поэтому при воспалении заушной области, температуре, выделении гноя из уха, расстройстве пищеварения, плаксивости малыша срочно вызывайте врача. Если у детей раннего возраста определенные структуры уха (лабиринт, молоточек, наковальня) частично состоят их хрящевой ткани, то к трем годам уже происходит их окостенение, полным ходом идут процессы изоляции уха-горла-носа, поэтому воспалительные процессы уже не так фатальны. Однако возникает другая проблема — столкновение иммунитета с разными инфекциями, когда ребенок идет в детский сад или в школу. Поэтому в этом возрасте часто встречаются тонзиллит (ангина), аденоидит (воспаление глоточной миндалины), которое при повторяющихся ОРЗ может приводить к гипертрофии аденоидов, вызывающей стойкое нарушение носового дыхания. Может возникать кислородное голодание мозга, что ведет к отставанию в развитии. На поздних стадиях возникает асимметрия лица, грудной клетки. В таком случае требуется оперативное лечение – аденоидэктомия. Чревато снижением слуха и мастоидитом (затрагивает сосцевидный отросток) воспаление уха у детей дошкольного и школьного возраста. На фоне вирусных болезней верхних дыхательных путей (носоглотки, ротоглотки) у детей развивается синусит (воспаление пазух носа). Оба эти заболевания могут перетекать в хроническую форму. Но главная их опасность в развитии менингита — воспаления оболочек головного и спинного мозга.

— С чем чаще всего поступают дети в ваше отделение? Какие операции вы проводите?

— К нам чаще всего поступают дети с острым экссудативным, гнойным средним отитом, риносинуситом. Реже поступают дети с наружным отитом и заболеваниями глотки. В отделении проводятся следующие виды операций: миринготомия, шунтирование барабанной полости при экссудативных и гнойных отитах с целью эвакуации воспалительного содержимого из барабанной полости для предотвращения возникновения осложнений. При гнойных риносинуситах мы проводим пункцию пазух (прокол), при абсцессах и фурункула ЛОР органов — их вскрытие.

Молодой доктор быстро реагирует на вопросы, с видимым удовольствием рассказывает о своей работе, подробно говоря о каждом заболевании, и в том, как она говорит, чувствуется опыт и искренняя увлеченность тем, чем она занимается. Я говорю, что к нашей встрече я собрала вопросы, наиболее часто задаваемые «взрослым» ЛОР-врачам о здоровье уха-горла-носа, и хочу задать их ей, и Юлия Николаевна, легко и быстро адаптируя их на свой «контингент», с ходу отвечает.

— В носу постоянно образуются болезненные корочки и болячки. Может ли это быть признаком какого-то заболевания?

Чаще всего причиной этого является определенная патогенная микрофлора, попросту говоря, бактерии в носу. Это могут быть сикоз, сухой ринит, при которой слизистая оболочка недостаточно увлажнена, что часто встречается в зимний период в отопительный сезон. Если боль в преддверии носа, то, скорее всего, здесь стафилококк, стрептококк или какая-то другая инфекция, которая вызывает образование болезненных корочек в носу. В этом случае необходимо сдать мазок на микрофлору. Резкая, внезапно возникшая боль в носу чаще всего бывает вызвана фурункулом или различными травмами. Если боль возникает при наклоне головы вниз и ребенок испытывает давление в области щек, в области гайморовых пазух, это может быть признаком риносинусита.

— Фурункул в носу. Опасное ли это заболевание? Обязательно ли обращаться к врачу или можно вылечить в домашних условиях?

Лечение обязательное. Можно в первые дни смазывать «Левомеколем» и делать водочный или полуспиртовый компресс (держать пока повязка не высохнет). Но, фурункул, появившийся на лице, чреват тяжелыми внутричерепными осложнениями, к чему предрасполагают особенности кровоснабжения лица. У детей это заболевание протекает намного тяжелее, чем у взрослых, подчас угрожая их жизни. Особенно опасны фурункулы, локализующиеся на кончике носа, на его крыльях, в области носогубной складки. При заболевании фурункулом носа при своевременном обращении к врачу чаще проводят консервативное лечение (без операции), реже — при возникновении абсцесса, то есть нагноившейся полости, прибегают к ее вскрытию. Помните, что носогубный треугольник связан с сосудами мозга, и если фурункул не лечить, то могут быть серьезные осложнения. Выдавливать фурункулы ни в коем случае нельзя!

— Проходили осмотр в поликлинике, и лор-врач нашел искривление носовой перегородки. Отчего возникает такая патология и как ее устранить?

Существуют причины физиологические – когда искривление происходит из-за неравномерного роста и развития костей черепа и травматические – являются наиболее частыми причинами развития искривлённой перегородки носа. Еще причиной искривления перегородки носа может быть давление на перегородку носа увеличенной носовой раковиной, полипами, опухолью. Основным признаком данного недуга является затруднение носового дыхания. Если есть нарушение носового дыхания, которое мешает ребенку нормально дышать, выход только один – операция, она проводится после 18 лет, когда рост перегородки останавливается.

— У меня постоянный насморк. Хотелось бы узнать, оказывает ли он какое-либо отрицательное влияние на организм?

Воспаление слизистой оболочки носа — это довольно распространенное заболевание. Острый ринит встречается чаще, чем другие виды заболевания. Также существуют следующие виды ринита: хронический ринит, гипертрофический, атрофический, вазомоторный (неспецифический), аллергический, медикаментозный и травматический. Поэтому важно непременно обратиться к ЛОР-врачу, выявить причину и лечить. Носовое дыхание должно быть свободным! Ринит причиняет немалое беспокойство больным, сказывается отрицательно на работе организма: сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, на внутричерепном, спинномозговом, внутриглазном давлении, мозговом кровообращении и т.д.

— Слышала о таком заболевании, как полипы в носу. Что они собой представляют? Какую опасность несут?

Полипы носа могут быть разные. Это разрастание слизистой оболочки. Чаще всего они появляются у детей с аллергической наклонностью. Полипы бывают одиночные, множественные, могут расти и в носу и в пазухах. Появление этих образований в носу вначале мало беспокоит, однако постепенно разрастаясь, они нарушают нормальное носовое дыхание, и человек начинает дышать ртом, больному трудно есть, утрачивается порой и обоняние, следовательно, не ощущается запах пищи, из-за чего страдает аппетит. Мы обычно назначаем рентген, КТ околоносовых пазух, где выявляется количество, размер, расположение. Если полип маленький, он поддается лечению, а если их много и они большие, надо оперировать. Эффективно только полное удаление появившихся разрастаний.

— Каким должно быть питание при аллергическом воспалении уха?

Да, есть такой диагноз – аллергический отит. В этом случае нужна постоянная гипоаллергенная диета, необходимо исключить сладости, сахар, мед, шоколад, печенье. В принципе, диета не отличается от рациона обычных аллергиков, но ее придется соблюдать пожизненно.

Задаю детскому оториноларингологу последний вопрос: как же уберечь ребенка от лор-заболеваний?

— Рекомендуется промывать нос ребенка морской водой (спросите в аптеке), утром и вечером проводить обязательный туалет носа, таким образом, мы удаляем со слизистой носа пыль, вирусы, бактерии, осевшие там за день. Надо помнить, что капли в нос после пятидневного применения опасны, при длительном применении они вызывают противоположную реакцию — отек. Кстати, если появился насморк, не стоит отправлять ребенка в детский сад, важно с первого дня начать лечение. И ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! «Називин» или другие капли в нос – в крайнем случае, вечером прокапали, промыли и все, утром – к врачу! И желательно иметь дома кварцевую лампу, чтобы, как только появился насморк, прокварцевать нос, горло ребенка. Немаловажное значение имеет закаливание маленького организма.

— Спасибо, Юлия Николаевна за разговор и обстоятельные ответы!

— Желаю всем деткам крепкого здоровья!