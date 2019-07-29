7 Спартакиада — волейбол: Промышленные районы выступили очень плохо, Якутск — безобразно

На 7-й Спартакиаде народов Якутии в Амге. Волейбол. Послесловие.

Начну с пляжного волейбола. Приехало на Спартакиаду народов Якутии очень много команд: 30 мужских и 28 женских. Их разделили по 8 групп, и только победитель в группе имел право играть в финальной части турнира.

Женская команда Усть-Алданского района, где играли Мичия Калининская и Уруйдаана Аммосова, одержав убедительную победу в групповых и финальных встречах со счетом 2:0 над всеми командами, заняла первое место в Амгинских Играх. А мужская команда района заняла третье призовое место. Мичия и Уруйдаана являются выпускниками Тандинской школы и воспитанниками замечательного детского тренера Максима Николаевича Аммосова. Члены мужской команды Ньургун Колодезников и Владислав Неустроев тоже являются воспитанниками Максима Аммосова. Это большой успех устьалданцев и тренера М. Аммосова на таких крупных соревнованиях, как 7-я Спартакиада народов республики. С большой победой, Максим Николаевич!

Успешное выступление Устьалданской женской команды в пляжном волейболе вполне закономерно. М. Калининская и У. Аммомова являются членами команды Тандинской средней школы в классическом волейболе, чемпиона республики 2019 года, где тренером работает известный педагог Максим Аммосов. Это дружная, сильная, и боевитая команда. Там Калининская Мичия — лучшая нападающая всех республиканских детско-юношеских турниров. Кстати, команда пляжников на этой Спартакиаде в Амге не проиграла ни одной встречи. Так в чем же сила этой команды, в том числе в классическом волейболе? Это развитая «физика» каждого члена команды, чему Максим уделяет большое внимание. Это и лучший в республике детский связующий игрок. Вот на чем базируется команда, вот основа успешного выступления этой, в общем-то, низкорослой команды на всех детских турнирах. Максим Аммосов хочет быть всегда впереди и побеждать. Пока у него это хорошо получается. Бесспорно, что сегодня Максим Аммосов является лучшим детским тренером в республике.

Тренерам посоветовал бы перенять опыт работы М. Аммосова: больше внимания обращать на развитие скоростно-силовых качеств игроков, на тщательный подбор и воспитание связующих игроков. Сегодня связками в командах играют низкорослые игроки. Всё еще действует формула: роста нет для нападающего, иди в связки.

Если анализировать Амгинские Игры в части волейбола, можно сказать следующее: они, в общем, несколько уступают Намским Играм по уровню и зрелищности. Следует особо отметить, что в Амге сильные команды промышленных районов выступили очень плохо, по-другому нельзя сказать. Речь идет о мужских командах. Разве дело, когда лидеры якутского волейбола — сборная команда Ленска и команда Якутска заняли пятое и шестое места соответственно? Сильная в прошлом команда Нерюнгри заняла лишь девятое место, а команда Мирного — последнее двенадцатое. Хуже выступила и команда хозяев Спартакиады — Амгинская сборная, победитель предыдущих Намских Игр, заняв лишь третье место. Во всех командах проблема номер один – отсутствие хороших связующих игроков. Особенно это заметно в промышленных районах. Мне очевидцы говорили, что связующие игроки Ньургун Иванов и Егор Глухарев заметно сдали в игре, нет у них былой быстроты реакции и скорости перемещения: стареют. Именно этим, в основном, объясняют любители волейбола спад в игре сборной Амгинского района. Я тоже это заметил. В Намцах Гоша был героем 6-й Спартакиады народов Якутии, сегодня этого не скажешь.

Павел Обутов — единственный игрок, к которому сегодня нет никаких претензий как к связующему. Помнится, было время, когда тренер Айсен Жерготов пытался играть основным связующим в команде, переведя Павла Обутова в нападающего. Я разговаривал с Павлом: «У тебя все данные и талант связующего игрока, тебя ждет большое будущее. А нападающих как ты предостаточно. Не надо этого делать. Переходи обратно в связующие». Не знаю, возымели ли действие на Павла мои слова, или Айсен сам уже понял, что нельзя этого делать. Но сегодня Павел Обутов стал знаменитым игроком, гордостью республики: впервые из сельских спортсменов получил вызов от профессионального волейбольного клуба (ВК) «Элвари» высшей лиги «Б» в городе Южный Сахалин. Кстати, у нас тоже был свой ВК высшей лиги «Б» «АЛРОСА» на базе игроков г. Ленска, — сильнейший в зоне Дальнего Востока и Сибири. Здорово они играли. Из-за финансовых затруднений он перестал существовать.

На этих Играх хорошо выглядели команды Чурапчи и Намского района. Не ошибусь, если скажу, что чурапчинцы в финале играли свою лучшую игру за все последние годы. После игры играющий тренер команды Альберт Бродников, отвечая на вопросы телекомментатора, сказал, что «к этим соревнованиям готовились три года, тренировались системно, упорно и настойчиво. Ребята не подкачали, не сломались в труднейшие моменты игр, не побоялись сильных соперников. Я доволен игрой и горжусь ребятами». Мы знаем, что это так: чурапчинские ребята сильны духом и волевые.

Если говорить отдельно о сельских командах, то прогресса в их игре не было заметно. Да, сельские команды на Спартакиаде заняли все призовые места. Это команды Чурапчи, Нама, Амги. Но это не говорит о том, что сельский волейбол совершил шаг вперед. В лучшем случае это было его застойное состояние. Амгинская команда играла хуже, чем в Намцах. Неудовлетворительная подготовленность команд промышленных районов к этим ответственным соревнованием всех удивляет. На фоне этого сельские команды выглядели лучше. Мне лично жалко было смотреть, как играют некогда сильные ребята из Ленска. Что с ним случилось, не знаю. Но связка мне не понравилась. Слаб играл, да и сыгранности не было: связующий был новый. И зачем надо было менять «коня на переправе»?

Что касается игроков команды Якутска, то они продемонстрировали полное пренебрежение к Играм, безответственность и безразличие. Это было видно даже по тому, как они тренировались в Якутске. Я об этом говорил в предыдущей статье. По нашим данным, часть команды без разрешения тренера ездила на рыбалку, где нарушила режим. В том числе ведущий игрок команды. Это еще раз доказывает мою правоту: безответственность и еще раз безответственность команды и ее тренера. У меня как у жителя Якутска и болельщика команды это вызывает глубокое возмущение. Я хорошо знаю каждого игрока команды, их слабые и сильные стороны, возможности. Они могли стать чемпионами Спартакиады даже без Руслана Довыденко и Евгения Белых.

В четвертьфинальной игре с чурапчинцами команда Якутска играла бездумно, не было никаких согласованных действий между игроками. Играли, как получится, авось повезет. Особенно все это исходило от главного организатора игры на площадке связки А. Черкашина. Лучшие центральные блокирующие в республике Н. Заусаев и А. Татаев были совсем не заметны. Редко им доставались мячи. Играли только на краях, где ждали нападающих двойные или тройные блоки. Надо же додуматься до того, что связующий игрок раз за разом четыре раза осуществляет одни те же, похожие как близнецы, передачи на четвертую зону А. Перепелице на тройной блок, который каждый раз накрывает его. Произошел психологический слом игрока и его пришлось заменить: в таких случаях ломаются даже игроки мирового уровня.

Допустим, что игра на передней линии в какие-то моменты не получается. В таких случаях в сыгранных командах используют игроков задней линии: первой и шестой зон. А в этой команде Н. Заусаев неплохо играл с передач на «Пайп», к тому же он был в наилучшей форме. Я не видел в четвертьфинальной игре с командой Чурапчи ни одной передачи на «Пайп» Н. Заусаеву. Если у основного связующего игрока игра не пошла, то его, как правило, заменяют вторым связующим. А в команде Якутска второго связующего не было.

И в это время, когда решалась судьба выхода команды в полуфинал, тренера не было. Очевидцы говорят, что отсутствие тренера в этой встрече сыграло роковую роль для команды: игра-то была равная и из пяти партий. Они правы. Вина тренера Светланы Муратовой в провальной игре команды проявляется и в другом. В Якутске есть две сильные команды, где тренерами С. Муратова и А. Ларионов. Они конкурируют между собой. Об этом знали все, оказывается: думал — я один только знаю об этом. Тренер сборной С. Муратова ни в какую не берет в сборную ни одного игрока с команды А. Ларионова: ни Р. Довыденко, ни Е. Белых, например. С ними сборная Якутска уверенно заняла бы первое место на Спартакиаде. Как выяснилось, одного из лучших игроков Якутии Р. Довыденко призывают в армию. И тренер, по понятным причинам, не стал возбуждать вопрос об отсрочке его призыва в армию. Сегодня только узнал, что Руслану в Иркутске дали отсрочку от призыва. Почему – не знаю. А Белых тоже известный игрок, был в неплохой спортивной форме. Как связующий он лучше играет, чем А. Черкашин. Да и физические данные у него намного лучше, чем у Черкашина: рост 190 см, левша. У него отличный блок и умеет неожиданно нападать левой с первой передачи.

К тому же тренер сборной Якутска С. Муратова сама оказалась совершенно безответственным человеком. Разве можно на таких Играх быть одновременно тренером и мужской, и женской сборных команд, играть еще в составе женских сборных Якутска по волейболу и баскетболу. Что это? Уму не постижимо… Стало известно, что Муратова Светлана Игоревна уже освобождена от должности тренера мужской сборной Якутска.

Меня всегда радует и доставляет большое удовольствие игра Николая Павлова из Нама. Он серьезный и ответственный игрок, и потому на всех соревнования, малых и больших, всегда видим его в отличной спортивной форме. Так было и на этот раз. Нигде в мире нет игроков такой подвижности. Иногда Павел Обутов передает такие мячи, как бы в никуда, что диву даешься: там же никого нет? Ан, нет: Павел знает, что делает. Это хорошо отработанная на тренировках комбинация. Она рассчитана на исключительно быструю реакцию и быстроту перемещения Николая, что он догонит мяч и успеет вовремя взметнуться над сеткой и добить его до пола. Чего ж тут удивительного, ведь там не было блока.

На Спартакиаде были трудные и длительные игры, а для игроков не высокого волейбольного роста как Николай надо постоянно прыгать на максимальную высоту, что очень энергозатратно. В финальной игре было заметно, что Николай подустал: грузили его нещадно. Время от времени надо было подменять его на задней линии, да других чаще надо было загружать. Например, отличный центральный блокирующий Манаев вообще отдыхал: его совсем не было видно. Да, это были тактические ошибки связки. Старший тренер команды Айсен Жерготов был либеро, полностью погруженный в игру: ему было не до этого. К тому же либеро запрещено быть капитаном. Руководил игрой малоопытный тренер Геннадий Павлов — и не вникал в эти тонкости игры. Это большая ошибка старшего тренера команды, возможно, роковая. – Надо было руководить игрой, находясь вне площадки. И ни на что не отвлекаясь.

А вот Чурапчинский играющий тренер и капитан команды не терял голову и правильно поступал, давая игрокам возможность время от времени отдыхать. Вообще чурапчинцы были лучше сыграны и играли разнообразно, неожиданно вовлекая в игру разных игроков. Нет сомнения в том, что у капитана команды и связующего Чурапчинской команды Альберта Бродникова не плохо «варит котелок», как говорили в наше время в 60-х годах.

Безусловно, на 7-й Спартакиаде народов Якутии героем волейбольных игр был звезда якутского волейбола Николай Павлов. Во всем мире мало игроков, отрывающихся от пола так высоко: он буквально парит в воздухе. Не зря говорят, что от его игры глаз не оторвешь. В Якутии на сегодня нет игроков, равных Николаю Павлову, разве только Руслан Довыденко. Но его сегодня нет в пределах Якутии. Гордиться надо, что у нас в Якутии есть игрок с феноменальным, мирового уровня волейбольным прыжком. Я бы предложил кандидатуру Николая Эдуардовича Павлова внести в список 10-ти лучших спортсменов 2019 года.

Почти 20 лет я связан с волейболом как журналист и всегда был предельно объективен и требователен к лучшим игрокам, как строгий добрый отец к своим детям. Потому что они публичные в волейболе люди и двигатели его развития, в связи с этим и спрос с них большой. А молодые волейболисты должны знать своих кумиров, учиться у них, следовать их примеру. Ну, а те, кто стал известен или знаменит, знают, что они для молодых волейболистов всегда «сулустуу сандааран көстөллөр, урдуктэн урдуккэ ыҥыра». А сознание того, что на них равняются и надеются, придает им дополнительные силы.

Долг каждого порядочного человека – иметь мужество поддерживать свои обвинения открыто, бороться за чистоту нашего волейбола. Нам нужно единство действий, нужна свобода обсуждения и критики. Без объективной и конструктивной критики нет взаимного понимания, движения вперед.

В заключение вот что хочу сказать. Если сегодня оценить состояние волейбола в республике со всех сторон и без пристрастия, то вывод не утешителен. Волейбол потихоньку откатывается назад, а в промышленных районах – быстрыми темпами. Думаю, что добросовестные аналитики со мной согласятся. Хотелось бы, чтобы тренеры об этом хорошо задумались. А нынешний состав Федерации волейбола республики вряд ли что-то сделает вразумительного: не умеют работать, да и не хотят. Выстаивать на торжественных мероприятиях открытия и закрытия соревнований и говорить несколько дежурных фраз всякий может.

Публикуется в сокращении.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.