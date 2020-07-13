7 шагов к более дешёвой ипотеке или как рефинансировать кредит

«Кредит кредитом не погасишь», — гласит народная мудрость, но актуальна она не всегда. Если на рынке появляются более выгодные предложения, чем ранее взятое, то есть и смысл задуматься о его рефинансировании – выплате долга с меньшими потерями.

Кредитная перезагрузка выгодна, например, тем, кто не так давно оформил ипотеку и под процентные ставки, которые выше чем сейчас предлагает рынок. Да, процесс очень хлопотный, но, как говорится, «овчинка стоит выделки». Разница в процентных ставках помогает сэкономить сотни тысяч рублей.

Услугу рефинансирования предлагают многие российские банки и требуют для нее примерно такой же пакет документов, как для получения кредита (паспорт, справки о доходах и с места работы, выписка о платежах по действующему кредиту). Кредитную историю заемщика также тщательно изучают и могут отказать ему в рефинансировании, если у него были проблемы с выплатой предыдущих кредитов за последние годы.

Изменить условия кредита можно двумя способами. Первый – обратиться в свой банк, второй – прийти за рефинансированием к другому кредитору.

Выбирая банк для рефинансирования ипотеки, нужно учесть, что, например, зарплатные клиенты или сотрудники клиентов-партнеров всегда являются лояльным клиентским сегментом. Кредиторы имеют более полное и достоверное понимание их финансового положения и платежной дисциплины. Скидка к процентной ставке по ипотечным продуктам для зарплатных клиентов, в том числе по продуктам рефинансирования, может достигать 0,25-0,75 процентного пункта.

Когда стоит рефинансировать кредит

Рефинансировать кредит на жилье целесообразно только в том случае, если это поможет снизить ставку не менее чем на 2%, осталось платить большую часть срока кредита, сумма долга составляет более 50% и у вас есть свободное время на бумажную волокиту. Необходимо учесть расходы на проведение самой сделки и сопоставить их с будущей выгодой от рефинансирования. Так как это, по сути, новый кредит, то нужно повторно оформить отчет об оценке недвижимости, страховой полис жизни и здоровья, регистрацию права собственности на недвижимость. Это требует определенных затрат.

Когда рефинансирование невыгодно

Небольшие займы (до 1 млн рублей), которые осталось платить меньше 1,5-2 лет, лучше не трогать – затраты на переоформление могут свести на нет экономию от пониженной ставки.

Если половина задолженности уже выплачена, перезаключать сделку не стоит. Большинство кредитов гасится аннуитетным образом: сначала в большей степени выплачиваются проценты, а затем медленно снижается тело кредита. Смысла в рефинансировании не будет, итак почти все проценты выплачены.

При выплате 50% кредита рефинансирование может быть выгодным лишь в одном случае: если ухудшилась жизненная ситуация и урезались доходы семьи. Тогда с увеличением срока кредитования снизится финансовая нагрузка – ежемесячные платежи станут меньше. Однако если платёж будет больше 50% от вашей зарплаты, то банк может отказать в кредите.

Итак, план действий:

1-2 дня Рассчитываете выгоду. Можно воспользоваться калькулятором рефинансирования ипотеки, например, на сайте Банки.ру. К полученной сумме кредита добавьте стоимость дополнительных расходов. Если получившаяся разница существенна, то собираете документы для подачи заявки. 2-4 дня Банк рассматривает заявку 7-10 дней Собираете документы на недвижимость. Если квартира приобреталась в браке, необходимо согласие супруга 5-10 дней Банк рассматривает документы на недвижимость 1-3 дня Получаете кредит на рефинансирование и выплачиваете «старую» ипотеку 3-10 дней Росреестр снимает обременение с жилья 10-30 дней Росреестр регистрирует ипотеку в банке

В ведущем банке Якутии Алмазэргиэнбанке программа рефинансирования доступна по ставке от 10,25 % для клиентов других банков, от 9,75% – для зарплатных клиентов АЭБ. Срок кредита – до 30 лет, максимальная сумма – до 20 млн руб. Рефинансирование распространяется на ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются объекты недвижимости. Можно рефинансировать ипотеку другого банка, если вы платите по ней уже не меньше полугода и без просрочек.

Преимущества перекредитования ипотеки в АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО:

— Отсутствие комиссий по кредиту;

— Досрочное погашение кредита без ограничений;

— Возможность изменить срок кредитования и размер платежа.

Бесплатная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22 и 8(4112)34-22-22.