7 шагов к более дешёвой ипотеке или как рефинансировать кредит
«Кредит кредитом не погасишь», — гласит народная мудрость, но актуальна она не всегда. Если на рынке появляются более выгодные предложения, чем ранее взятое, то есть и смысл задуматься о его рефинансировании – выплате долга с меньшими потерями.
Кредитная перезагрузка выгодна, например, тем, кто не так давно оформил ипотеку и под процентные ставки, которые выше чем сейчас предлагает рынок. Да, процесс очень хлопотный, но, как говорится, «овчинка стоит выделки». Разница в процентных ставках помогает сэкономить сотни тысяч рублей.
Услугу рефинансирования предлагают многие российские банки и требуют для нее примерно такой же пакет документов, как для получения кредита (паспорт, справки о доходах и с места работы, выписка о платежах по действующему кредиту). Кредитную историю заемщика также тщательно изучают и могут отказать ему в рефинансировании, если у него были проблемы с выплатой предыдущих кредитов за последние годы.
Изменить условия кредита можно двумя способами. Первый – обратиться в свой банк, второй – прийти за рефинансированием к другому кредитору.
Выбирая банк для рефинансирования ипотеки, нужно учесть, что, например, зарплатные клиенты или сотрудники клиентов-партнеров всегда являются лояльным клиентским сегментом. Кредиторы имеют более полное и достоверное понимание их финансового положения и платежной дисциплины. Скидка к процентной ставке по ипотечным продуктам для зарплатных клиентов, в том числе по продуктам рефинансирования, может достигать 0,25-0,75 процентного пункта.
Когда стоит рефинансировать кредит
Рефинансировать кредит на жилье целесообразно только в том случае, если это поможет снизить ставку не менее чем на 2%, осталось платить большую часть срока кредита, сумма долга составляет более 50% и у вас есть свободное время на бумажную волокиту. Необходимо учесть расходы на проведение самой сделки и сопоставить их с будущей выгодой от рефинансирования. Так как это, по сути, новый кредит, то нужно повторно оформить отчет об оценке недвижимости, страховой полис жизни и здоровья, регистрацию права собственности на недвижимость. Это требует определенных затрат.
Когда рефинансирование невыгодно
Небольшие займы (до 1 млн рублей), которые осталось платить меньше 1,5-2 лет, лучше не трогать – затраты на переоформление могут свести на нет экономию от пониженной ставки.
Если половина задолженности уже выплачена, перезаключать сделку не стоит. Большинство кредитов гасится аннуитетным образом: сначала в большей степени выплачиваются проценты, а затем медленно снижается тело кредита. Смысла в рефинансировании не будет, итак почти все проценты выплачены.
При выплате 50% кредита рефинансирование может быть выгодным лишь в одном случае: если ухудшилась жизненная ситуация и урезались доходы семьи. Тогда с увеличением срока кредитования снизится финансовая нагрузка – ежемесячные платежи станут меньше. Однако если платёж будет больше 50% от вашей зарплаты, то банк может отказать в кредите.
Итак, план действий:
|1-2 дня
|Рассчитываете выгоду. Можно воспользоваться калькулятором рефинансирования ипотеки, например, на сайте Банки.ру. К полученной сумме кредита добавьте стоимость дополнительных расходов. Если получившаяся разница существенна, то собираете документы для подачи заявки.
|2-4 дня
|Банк рассматривает заявку
|7-10 дней
|Собираете документы на недвижимость. Если квартира приобреталась в браке, необходимо согласие супруга
|5-10 дней
|Банк рассматривает документы на недвижимость
|1-3 дня
|Получаете кредит на рефинансирование и выплачиваете «старую» ипотеку
|3-10 дней
|Росреестр снимает обременение с жилья
|10-30 дней
|Росреестр регистрирует ипотеку в банке
В ведущем банке Якутии Алмазэргиэнбанке программа рефинансирования доступна по ставке от 10,25 % для клиентов других банков, от 9,75% – для зарплатных клиентов АЭБ. Срок кредита – до 30 лет, максимальная сумма – до 20 млн руб. Рефинансирование распространяется на ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются объекты недвижимости. Можно рефинансировать ипотеку другого банка, если вы платите по ней уже не меньше полугода и без просрочек.
Преимущества перекредитования ипотеки в АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО:
— Отсутствие комиссий по кредиту;
— Досрочное погашение кредита без ограничений;
— Возможность изменить срок кредитования и размер платежа.
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