7 октября якутяне напишут экономический диктант

Узнать свои способности в принятии экономически правильных решений или оценить свою экономическую грамотность можно будет 7 октября, приняв онлайн-участие в общероссийской ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», посвященной 255-летию Вольного экономического общества.

Целью диктанта является определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Организатором Диктанта является общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество России» при участии Международного Союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов Российской Федерации, институтов Российской академии наук.

Акция носит общероссийский характер, к участию в Диктанте приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты, лица других возрастных категорий, изъявившие желание принять участие в его написании.

Диктант можно написать 7 октября c 05:00 до 22:00 по московскому времени на сайте: https://diktant.org/

Стать участником Диктанта можно зарегистрировавшись на сайте Всероссийского экономического диктанта и заполнив анкету участника. Пройти Диктант можно на персональном компьютере, либо мобильном устройстве.

С результатами можно будет ознакомиться сразу после завершения Диктанта. Диплом победителя и сертификат направляются на электронный адрес участника, указанный при регистрации.