7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

7 ноября исполняется 103 года со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Как бы мы сегодня ни оценивали это событие с высоты прожитого века и всех последовавших за ним событий — нет сомнений, что Великий Октябрь стал поворотным пунктом всей мировой истории, после которого прежний уклад жизни стал невозможен. События 1917 года положили начало стремительному, прогрессивному и противоречивому ХХ веку.

Особое значение имеет Великая Октябрьская социалистическая революция для Якутии. Победители в этой революции – прекрасное поколение якутской национальной интеллигенции, выступавшей на стороне большевиков, в 1922 году позволили Якутии впервые в многовековой истории обрести свою государственность. С того времени имена Платона Ойунского, Максима Аммосова, Исидора Барахова, Емельяна Ярославского, Степана Аржакова, Козьмы Андреевича и их соратников навсегда вошли в историю республики.

Исторически Якутия являлась ссылкой для многих революционеров и людей прогрессивных взглядов. Перед революцией в Якутии жило много ссыльных революционеров, которые оказали большое влияние на молодую интеллигенцию народа саха. Лидеры революционного движения в Якутии — Аммосов, Ойунский и другие — не просто были хорошо знакомы, они вместе учились, а потом входили в один кружок юных социал-демократов. Единство взглядов молодых людей переросло в их крепкую дружбу.

Первый революционный кружок был организован в Якутском реальном училище в начале 1902-1903 учебного года. 14 июня 1913 года по окончании срока каторги в ссылку в Якутск прибыл выдающийся социал-демократ Емельян Ярославский. Здесь он продолжал активную революционную деятельность. Весной 1914 года вместе с В.П. Ногиным, возвращавшимся из верхоянской ссылки, он восстановил нелегальную Якутскую социал-демократическую организацию. В 1916 году организовал нелегальный революционный кружок якутской учащейся молодежи, поставив целью «революционизировать молодежь, подготовить из нее партийные кадры». Так оно и случилось. Кружок Емельяна Ярославского сыграл огромную роль в революционном движении Якутии. С февраля 1917 года стали практиковаться совместные собрания кружковцев с представителями местной социал-демократической для сближения учащихся и политссыльных, составлявших подавляющее большинство социал-демократов Якутска.

Заниматься революционной деятельностью на окраине Российской империи было, конечно, легче и безопаснее, чем в столицах – Санкт-Петербурге и Москве. В то время трудно было сослать дальше Якутии. Поэтому в Якутии собрались самые активные и сильные революционеры. Их работа с местной учащейся молодежью принесла огромные результаты. В революционные кружки стали активно приходить представители коренного населения Якутии. Это расширило возможности агитационно-пропагандистской работы социал-демократической организации среди местного населения на якутском языке. В рамках одной организации объединились учащиеся разных национальностей. Кружок Емельяна Ярославского стал настоящей «кузницей кадров» для советской власти. Из членов кружков под руководством Е.М.Ярославского вышло пятеро из семи председателей СНК ЯАССР, занимавших эту должность в 20-е годы.

Сам Ярославский был избран членом Ревкома, членом исполнительного бюро Якутского комитета общественной безопасности, членом Якутского комитета РСДРП, председателем Первого Якутского Совета рабочих и солдатских депутатов. Он был организатором и одним из редакторов легальной газеты «Социал-демократ» — органа объединенной социал-демократической партийной организации. В июле 1917 года он уехал из Якутска в Москву, где принял активное участие в подготовке Октябрьской революции.

После отъезда Емельяна Ярославского, в Якутии уже было, кому подхватить его дело. Лидером якутских революционеров стал Платон Ойунский. Главным делом его жизни стало создание в Якутии государственности в форме автономной республики. В 1921 году он лично подготовил и написал проекты «Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской АССР» и «Положение об автономии Якутской республики».

В апреле 1921 года партийно-советские руководители, делегаты Х съезда РКП (б) Платон Ойунский и Исидор Барахов, возвращаясь из Москвы, представили в Омске в Сиббюро проект Положения об образовании ЯАССР. Сиббюро не приняло решения из-за разногласий и передало этот вопрос в ЦК РКП (б). В июне 1921 года на Втором губернском партийном собрании Максим Аммосов добился небольшим преимуществом голосов поддержки предложения об автономии. Позднее, 3 октября 1921 года, Первый съезд ревкомов Якутии впервые официально поставил вопрос об автономии в форме республики. В январе 1922 года Максим Аммосов поставил в Наркомнаце вопрос о предоставлении автономии в форме республики. 17 января 1922 года коллегия Наркомнаца высказалась за образование автономной республики. Окончательное решение об автономной республики было принято Политбюро с участием В.И. Ленина. Президиум ВЦИК постановил 16 февраля 1922 года образовать Якутскую АССР в составе РСФСР.

27 апреля 1922 года президиум ВЦИК принял постановление об образовании ЯАССР как составной части РСФСР. Была создана единая система органов государственной власти – Центральный исполнительный комитет ЯАССР, СНК (правительство) и местные советы. Председателем первого советского правительства ЯАССР стал Платон Ойунский, возглавлявший одновременно ревком ЯАССР. Народы Якутии впервые в своей истории обрели государственность. И, если обратиться в начало процесса, то становится понятно, что это произошло, благодаря Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Вся дальнейшая история Якутской АССР, Якутской-Саха Советской Социалистической Республики и Республики Саха (Якутия) стала логичным следствием Великого Октября. 27 сентября 1990 года была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. В 1991 году республика получила своё современное название.

Сегодня наша большая и многонациональная республика уверенно продолжает движение по пути дальнейшего развития. От добросовестного труда и гражданской ответственности каждого из нас зависит настоящее и будущее нашей родной республики и всей большой России.

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)! Сердечно поздравляю вас со 103-й годовщиной со дня Великой Октябрьской социалистической революции! От всей души Желаю каждому жителю Якутии крепкого здоровья и большого счастья, успехов в труде и экономического процветания, мира и согласия в семьях.