04.05.2021
16:45
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Якутск

7 мая телебашня порадует жителей Якутска праздничными огнями

Ежегодно 7 мая в России отмечается праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики. В честь праздника в Якутске включат подсветку на телебашне, сообщает якутский филиал РТРС. 

7 мая также отмечается день рождения филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети — Радиотелевизионного передающего центра Якутии, созданного  в соответствии с приказом генерального директора РТРС в 2003 году.

В честь Дня радио якутский филиал РТРС поздравит всех коллег с праздником, включив подсветку на телебашне. Художественная подсветка будет включена с 21:00 до 23:00.

Отмечается, что 7 мая праздничную подсветку включат на телебашнях в Белгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Кирове, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Саранске, Твери, Туле, Челябинске и Якутске.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутский филиал РТРС
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