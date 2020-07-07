7 и 8 июля в Якутске ожидаются отключения воды

С 22:00 7 июля 2020 года до 6:00 8 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией (в/узел №2 – в/узел №4) будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: 36, 140, 141, 142, 128, 56, 62, 71 кварталы, Дом печати, Речное училище, Дом правительства №2, дом №7 по ул. Короленко, дом № 18 по ул. Бестужева-Марлинского.

С 22:00 7 июля 2020 года до 6:00 8 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией сетей ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: дома №53,55 57, 59, 61 по ул. Дзержинского, дома №8, 8/1, 8/2 по ул. Строителей, дом №65А по ул. Халтурина и детский сад №15.

С 9:00 до 12:00 8 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: 136 квартал.

С 10:00 до 12:00 часов 8 июля 2020 года в связи с ремонтными работами УК “Сайсарский дом” будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: дома с 24 по 48, включая номера домов с дробями, по улице Билибина.

С 22:00 8 июля 2020 года до 6:00 9 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: кварталы №28, 29, 36, 53, 57, 60, 61, 64, 67, 125; мкр. №202 и 203, район Залога, кот. Совмин, ЯНИИСХа, Комдрагмет, СВФУ.

С 22:00 8 июля 2020 года до 6:00 9 июля 2020 года в связи с дезинфекцией сетей ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: 45 квартал.