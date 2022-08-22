7 детей представят Якутию на Международном детском форуме в Москве

Марина Силина: Международный детский культурный форум – новые возможности для творческой реализации детей

Заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина встретилась с делегатами Международного детского культурного форума. Якутию на форуме представят семь лучших воспитанников детских школ искусств.

Международный детский культурный форум состоится в Москве в павильоне № 57 ВДНХ (парк «Россия – моя история») с 25 по 27 августа. В программу включено свыше 60 различных просветительских и фестивальных мероприятий: мастер-классы, лекции, творческие мастерские, круглые столы, арт-школы, экскурсии, встречи со знаковыми деятелями культуры.

Якутию на форуме будут представлять семь воспитанников детских школ искусств – юные музыканты, художники и театралы из районов республики. Это: Дайаана Семенова (Детская художественная школа Покровска), Владлена Афанасьева (Детская школа искусств №2 г.Якутск), Айыына Данилова (ДШИ им.А.А. Черемных, Амга), Алиса Бердашкинова (ДШИ г.Нерюнгри), Милена Олесова (Покровская ДШИ), Максим Волков (Нижне-Куранахская ДШИ г.Алдан), Алгыс Попов (Техтюрская ДШИ, Мегино-Кангаласский улус).

Как отметила Марина Силина, Международный детский культурный форум станет отличной ступенькой для творческой реализации и роста одаренных юных талантов республики.

— Очень важно, чтобы вас, ваш талант услышали в России. Вы уже достойно проявили себя на республиканских конкурсах различного уровня, в т.ч. на конкурсе «Розовая чайка», и сейчас вам предстоит представить наш регион в Москве на международном фестивале. Вам предстоит встретиться с министром культуры России Ольгой Любимовой, известными деятелями культуры нашей страны, проявите себя, общайтесь с вашими сверстниками из других регионов. Уверена, участие в форуме укрепит вас, и даст новый толчок для творческого роста, — отметила Силина, вручив всем ребятам именные футболки и подарочные наборы.

Просветительская программа форума в Москве откроется в интерактивном формате. Сергей Безруков, Игорь Бутман, Елена Гагарина, Юлиана Слащева, Николай Цискаридзе расскажут свою творческую историю, а также поделятся личным опытом успеха. В день открытия Николай Цискаридзе проведет мотивационную встречу «Танец как стиль жизни» для участников направления «Хореографическое искусство», пианистка, солистка Московской государственной академической филармонии, заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Мечетина выступит с лекцией «Уроки фортепиано – уроки жизни. Мелодия сердца и звуки души». Ключевым мероприятием Форума станет диалог с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Дети представят Министру свои проекты, направленные на развитие культуры и поддержку детского творчества. Лучший проект сможет получить федеральное финансирование.