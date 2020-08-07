7 августа в Якутске предстоят отключения энергоресурсов

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 7 августа (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 12.00 – ул. Кржижановского с 4 по 8 с дробями;

09.00 — 16.00 – 74 квартал: ул. Шавкунова 103/1, ул. Кирова 26, 32 (уч.корпус), 27/1, 29/1, 30, 1, 31/1, 31/4А, 31/4Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с «Парус» №89), ул. Лермонтова 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина 19;

09.30 — 12.00 – ул. Дзержинского 45/1, 43/3, ул. Халтурина 14/1, 14/3, 14, 14/4, 14/5 (Як. колледж культуры), 16, 18, ул. Строителей 3, 13/1 (физ-тех. лицей), 5, 7, 9, 9/1, 11, ул. Можайского 19-21 с дробями ;

— отключение холодной воды

09.00 — 12.00 – пр. Ленина с 15 по 21 с дробями, ул. Аммосова 8, ул. Курашова 1/1, ул. Ярославского с 14 по 22 с дробями;

22.00 — 06.00 – 74 квартал: ул. Шавкунова 103/1, ул. Кирова 26, 32 (уч.корпус), 27/1, 29/1, 30, 1, 31/1, 31/4А, 31/4Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с «Парус» №89), ул. Лермонтова 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина 19;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 16.00 – ул. Ильменскакя с 41/2 по 94, ул. Билибина с 7 по 7/9, ул. Тимирязева с 51 по 77, ул. Крупская с 1 по 81, ул. Лизы Чайкиной с 9 по 16;

09.00 — 17.00 – ул. Птицефабрика с 9/10 по 50, Птицевод ХОРО, ул. Билибина 13б-13/8б, мкр. Марха (частные дома), Маганский тракт 2 км;

09.30 — 14.00 – ул. Автодорожная с 1 по 11/1, ул. Крупская с 110 по 114/4, ул. Красильникова с 1 по 7;

09.30 — 16.30 – ул. Октябрьская с 26 по 30, ул. Горького с 96 по 100;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

09.00 — 11.00 – ул. Сергеляхская 2/17, УЛК СВФУ, столовая;

09.00 — 17.00 – п. Геологов, ул. Билибина, ул. Ильменская с 57 по 63 с дробями;

22.00 — 06.00 – ул. Ойунского 19, 19/1, 25, 27/12, 27/2, 27/4, 31, 31/2, ул. Кулаковского 42, 42/2, 42/3, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, ул. Сергеляхская 2/4, 2/5, 10/2 (д/сад «Ромашка» №39), 2/21, ул. Белинского 58 (СВФУ), квартал 67, ул. Кулаковского 46/2, 48, 50, ул. Ойунского 41/1, 37, ул. Сергеляхская 10/2, 12, 12/1, 12/2;

АО Водоканал

— отключение холодной воды

10.00 — 20.00 – Кварталы 70, 74, 23, 114, 143, 48, 56, 59, Самородок, ул. Лермонтова 102, ТРК «Туймаада»;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

09.00 — 15.00 – ул. Кочнева с 47 по 88;

09.00 — 15.30 – ул. Пилотов 45, 46;

09.30 — 13.00 – Покровский тр. 6 км, ООО «АЙК»;

13.00 — 16.00 – ул. Жорницкого 7 а, пер. Бурнашева 2, 2/2, 2/4.