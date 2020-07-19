7 400 звонков поступило в Роспотребнадзор Якутии

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Саха(Якутия) работает «горячая линия»: 8-800-550-21-24. «Горячая линия» работает с гражданами для оказания информационной и консультационной помощи по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

За 6 месяцев текущего года специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и его территориальных отделов приняли и обработали 7415 звонков от граждан, в том числе 6746 звонков поступило по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и 567 – по вопросам защиты прав потребителей.

Более 6,6 тысяч звонков поступило от граждан по тематике новой коронавирусной инфекции. Вопросы касались общей информации о вирусе, его симптомах, группах риска, мерах профилактики, проведении тестирования, рекомендациях по соблюдению режима самоизоляции, актуальной эпидемиологической ситуации в г. Якутске и районах республики и информации о порядке въезда на территорию республики лиц, прибывших из других регионов страны, в том числе работников, въезжающих на территорию республики для работы вахтовым и сезонным методом. Ряд обращений связаны с порядком работы различных объектов сферы услуг, жилищно-коммунальных услуг, в том числе об обязанностях управляющих компаний по уборке и дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов, правилами перемещения на автотранспорте по городу Якутску и между населенными пунктами, информацией, вводимой в республиканскую интерактивную карту мониторинга заболевших COVID-19, контактных и находящихся на самоизоляции. Более 300 звонков от граждан было обработано по вопросам эпидемиологической ситуации, принимаемых мерах и порядке выезда вахтовых рабочих по месту жительства в связи с введенными в апреле-мае ограничительными мероприятиями (карантином) на отдельных территориях республики (Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, г. Алдан, вахтовый поселок «ВостСибСпецМонтаж»).

Также граждан интересовали вопросы о требованиях и правилах продажи продуктов питания, продовольственного сырья, условиях проживания в жилых помещениях, сбора и транспортировки отходов потребления, санитарного состояния территории, несколько звонков было обработано и представлена консультация по условиям труда граждан.

302 гражданина были проконсультированы по вопросам возврата авиабилетов в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Из 567 звонков, поступивших по вопросам защиты прав потребителей, 265 граждан получили консультации и разъяснения действующего законодательства, в том числе по предоставлению услуг связи, продаже технически сложных товаров бытового назначения, оказанию услуг общественного питания, жилищно-коммунальных услуг, продаже текстильных и меховых товаров, на деятельность кредитных организаций, бытовому обслуживанию населения и т.п.

102 звонка, поступивших на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), касались вопросов, не относящихся к компетенции органов Роспотребнадзора, в связи с чем, специалисты консультировали граждан и перенаправляли обращения по компетенции с предоставлением контактов для связи.

Каждый желающий может обратиться на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и получить консультацию по телефону: 8-800-550-21-24 (звонок бесплатный). Режим работы «горячей линии» понедельник-воскресенье с 09:00 до 18:00 часов. В районах республики можно обратиться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Республике Саха(Якутия), с телефонами которых можно ознакомиться на сайте в разделе «Об Управлении»-«Структура».