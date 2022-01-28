Досрочное голосование на выборах главы Момского района

В Момском районе в соответствии с календарным планом проведения выборов продолжается досрочное голосование в помещениях УИК, которое началось 22 января и завершится 29 января, передает тгк Центризбирком Якутии.

По состоянию на 20.00 часов 28 января 2022 года проголосовали 164 избирателя. Досрочное голосование в помещениях УИК проходит с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и ЦИК России.

Момский район — один из отдаленных, труднодоступных северных районов республики. По состоянию на 1 января 2022 года численность избирателей составляет 3059 человек.

Всего на выборах зарегистрированы три кандидата:

Аммосов Дмитрий Викторович, 1978 г.р., директор МУП «Жилкомсервис» городского округа «город Якутск», выдвинут ЯРО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Тихонов Вячеслав Васильевич, 1991 г.р., сторож МБОУ «Момская средняя общеобразовательная школа», самовыдвижение.

Федоров Прокопий Семенович, 1969 г.р., руководитель ГКУ РС(Я) «Момское Управление социальной защиты и труда при МТ и СР РС(Я)», самовыдвижение.

Кроме того, как сообщает ЦИК Якутии, на 13 марта 2022 года назначены досрочные выборы главы муниципального образования «Жиганский эвенкийский национальный наслег», на 20 марта 2022 года назначены дополнительные выборы депутата представительного органа муниципального образования «Поселок Усть-Мая» Усть-Майского улуса (района).