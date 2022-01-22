22.01.2022
13:20
64
Якутия
В Якутии в выходные массовые проверки ГИБДД
ГИБДД республики проводит рейды и массовые проверки водителей транспортных средств в выходные дни с 21 по 23 января, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
За новогодние январские дни в республике зарегистрировали пять ДТП, в которых погибли пять человек погибли и 18 получили травмы различной тяжести.
«По итогам 2021 года на автодорогах республики зарегистрировали 689 ДТП, в которых погибли 70 человек, травмированы 885», — говорится в сообщении.
С участием водителей, находящихся в опьянении, произошло 98 ДТП, в них погибли 22 человек, травмы получили 149.
Фото: пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Якутия 24
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