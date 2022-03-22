69% экспорта Якутии идет в Китай, ОАЭ, Индию, не поддержавшие санкции

Внешнеторговый оборот Якутии в 2021 году вырос почти на 40% по сравнению с годом ранее. В структуре товарооборота преобладает экспорт промышленной продукции (5 550 млн долларов США). Основным торговым партнером впервые в истории стала Китайская Народная Республика (за счет увеличения поставок угля).

Министр внешних связей и делам народов Гаврил Кириллин отметил: «Товарооборот республики со странами, не поддержавшими санкции Запада против России, составил более 66%. В частности, 69% экспорта приходится на дружественные страны — Китай, ОАЭ, Индия, которые готовы наращивать объемы. Мы также готовы переориентировать наш экспорт на другие дружественные страны, такие как Вьетнам, Монголия, Казахстан, Турция и другие. Что касается импорта, несмотря на его небольшой объем (180 млн долларов США) по отношению к экспорту, товарная номенклатура импорта гораздо шире и гибче. Сегодня мы видим большую перспективу замены импортных товаров из недружественных стран путем импортозамещения, то есть расширения поставок отечественных товаров, а при необходимости наладить импортные поставки товаров из дружественных стран». сообщает тгк Объясняем. Республика Саха