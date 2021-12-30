Принят новый коллективный договор ЖДЯ на 2022-2024 годы

Его подписали: от работодателя – генеральный директор компании Василий Шимохин, от работников – председатель объединенной первичной профсоюзной организации компании Наталья Онофрийчук.

Увеличены размеры материальной помощи в связи со смертью работника и его близких родственников – до 30 тысяч рублей, при бракосочетании работника – до 20 тысяч рублей.

Выплата заработной платы за первую половину месяца определена в размере не менее 50 процентов от тарифной ставки (оклада).

Работники, имеющие несовершеннолетних детей (в т.ч. усыновленных, под опекой, попечительством), один раз в год имеют право на компенсацию в размере 50% стоимости лечения и отдыха ребенка в лечебно-профилактических учреждениях, а также в детских учреждениях длительного пребывания для отдыха и/или оздоровления (в т.ч. комплексы, детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, лагеря с дневным пребыванием детей (детские площадки), профильные лагеря (лагеря по видам познавательной, образовательной и творческой деятельности, оборонно-спортивные, спортивно-оздоровительные, туристические), другие лагеря, центры, базы отдыха и оздоровления детей) в пределах территории Российской Федерации, но не свыше 20 000 рублей, а также 50% стоимости проезда ребенка (по стоимости проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне) до места нахождения соответствующего учреждения и обратно в пределах территории Российской Федерации.

Работники, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств Работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у Работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации (ст. 325 ТК РФ).

К членам семьи работника организации, имеющим право на компенсацию расходов, относятся несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, под опекой, попечительством), а также дети – студенты до 23-х лет включительно, обучающиеся в учебных заведениях по очной форме.

Компенсация за проезд в отпуск выплачивается в размере, согласно представленным проездным документам, но не свыше стоимости проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне пассажирского поезда кратчайшим путем на дату поездки.