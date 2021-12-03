Современные подходы к управлению и организации работы учреждений культуры обсудили сегодня сотрудники отрасли Алданского района на площадке Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова. Спикерами специализированного семинара, организованного Управлением культуры и искусства Алданского района, стали руководители московских учреждений культуры Виталий Фединский, Михаил Головин и Александр Москалев.

— Мы очень ждали этой встречи, благодарю наших гостей, что смогли найти возможность к нам приехать. Социально-культурные технологии имеют одну важную особенность — они универсальны и могут быть адаптированы к нашим культурно-историческим особенностям и инфраструктуре, — отметила Анастасия Помалейко, начальник МУ Управление культуры Алданского района.

Сохранение и расширение аудитории для учреждений культуры – вопрос злободневный, тем более в условиях ограничительных мероприятий, связанных с пандемией. Не терять связи со своими посетителями, наращивать и развивать возможности для взаимодействия, отвечать запросу на наличие онлайн-услуг и сервисов – необходимое условие их успешного существования. Способам решений этих вызовов и были посвящены доклады спикеров мероприятия.

Кейс о каналах связи и автоматизации коммуникаций культурного учреждения как современном механизме привлечения посетителей представил Виталий Фединский — директор Культурного центра «Марьина Роща», преподаватель президентской программы подготовки управленческих кадров в сфере образования, здравоохранения и культуры, член Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ.

Планомерный процесс автоматизации деятельности в учреждении идет с 2018 года. Комфорт и удобство для посетителей – главный критерий как в концепции реального пространства Центра, так и его присутствия в интернете. Современные коммуникации — быстрые, омниканальные и доверительные, гласил один из слайдов презентации, представленной Виталием Николаевичем. Построение работы с учетом этих тенденций привлекают в учреждение людей разных возрастных категорий. Актуальность информации, наличие каталога услуг, доступность платежных сервисов в мобильном приложении Центра – также позволяют радикально повлиять на контингент посетителей культурной организации.

О том, как может использоваться социокультурное проектирование для повышения посещаемости мероприятий и улучшения имиджа учреждений культуры, рассказал Михаил Головин, директор Дома культуры «Ногатино», почетный работник культуры города Москвы, лауреат премии правительства столицы за лучший реализованный проект в сфере культуры.

В основе проекта, как правило, находится проблема, которая требует трансформации реальности. Ее решение может осуществляться с участием заинтересованной аудитории и привлечением партнеров – так называемого соучастного проектирования. Участники семинара вместе со спикером оценили цели проектов и критерии их постановки, обсудили принципы проектного проектирования и многое другое.

К практике проведения инновационных культурных мероприятий, а также нестандартных локациях, типах мероприятий и привлечении целевой аудитории был обращен доклад Александра Москалева, директора Культурного центра «Москворечье», эксперта журналов «Дом культуры» и «Справочник руководителя учреждения культуры», финалиста трека «Культура» конкурса управленцев «Лидеры России».

Нестандартные подходы — использование площадей и локаций, которые до того не были востребованы в повседневной работе, также становятся эффективны для привлечения аудитории, причем той, которая ранее не была задействована в привычных, традиционных культурных мероприятиях учреждения, рассказал спикер.

В семинаре приняли участие сотрудники учреждений отрасли из Алдана, и поселений района, педагоги Алданского политехнического техникума. Формат живого общения, ответы на проблемные вопросы, совместный поиск их решения позволили сделать работу семинара активной, динамичной, практически направленной.