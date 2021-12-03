Самые любимые фильмы якутян воплощены во льду

2 декабря завершился грандиозный городской конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», стартовавший в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии» 28 ноября. В шестой раз конкурс организует и проводит Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска.

По итогам шести дней конкурсного марафона по ледовым скульптурам I место присудили команде Николая Петрова из Верхневилюйского улуса и Дмитрия Максимова из Нюрбинского улуса за композицию «Пираты Карибского моря. Капитан Джек Воробей». II место завоевала команда Анатолия Аргунова и Василия Аргунова из Намского улуса с композицией «Кинг Конг». III место заняла команда Романа Шадрина и Николая Колодезникова из г. Якутска за композицию «Аватар».

Победителем блиц-турнира «Новогодний Якутск» стала команда Николая Петрова из Верхневилюйского улуса и Дмитрия Максимова из Нюрбинского улуса с композицией «С новым годом! С днем рождения, Якутск!». II место заняла команда Анатолия Аргунова, Василия Аргунова из Намского улуса с композицией «Острог», III место – команда Романа Шадрина, Николая Колодезникова из г. Якутска с композицией «Рождественская звезда».

В конкурсе снежных скульптур I место заняла команда Василия Назарова и Василия Лопатина из Таттинского улуса с композицией «Сырдык олох». II место присуждено команде Валерия Стручкова и Василия Васильева из г. Якутска за композицию «Саха Саарыннара». III место завоевала команда Василия Аргунова из Намского улуса, Алана Павлова из Таттинского улуса и Василия Николаева из Нюрбинского улуса за композицию «Тепло Северного края».

Организаторы благодарят спонсоров конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» — менеджера по продвижению бренда ООО «Макита» в РС (Я) Евгения Архипова, владельца Торгового дома «Мир инструментов» Владимира Мамаева, народного художника РС (Я) Федора Маркова, директора ООО «Ледовый парк «Северное сияние» Алексея Демьянова и председателя жюри конкурса Егора Степанова.