68 якутян не могут вернуться из-за границы

Министерство по внешним связям и делам народов республики продолжает оказывать консультационную, организационную и иную помощь якутянам, которые временно находятся за пределами России. По данным на 16 марта, обратились на горячую линию и ждут возвращения на родину 68 человек. Вернулись 13 якутян. О ходе оказания помощи рассказал руководитель ведомства Гаврил Кириллин, передает ЯСИА.

«На сегодняшний день мы в контакте с 68 якутянами, временно находящимися за пределами страны. Среди них туристы, студенты и другие категории граждан, которые ждут возвращения на родину. Если говорить о странах, где сейчас находятся туристы из Якутии, то это Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд. По имеющейся информации, в Египте и Таиланде могут находиться туристы из Якутии, которые еще не обратились на «горячую линию» 122, либо решают вопрос своими силами», — сообщил Гаврил Кириллин.

Он отметил, что обращения, помимо горячей линии, принимаются посредством телефонных звонков, сообщений в соцсетях, а также через родственников и друзей. Тем самым, актуальная информация приходит в министерство ежедневно по всем каналам. Каждое обращение обрабатывается и отрабатывается сотрудниками ведомства индивидуально во взаимодействии с представительством МИД России в Якутске, Ростуризмом и Росавиацией.

«Мы оказываем консультационную, информационную, организационную и иную помощь нашим гражданам. В первую очередь мы проводим работу по включению их в списки вывозных рейсов и информированию о планируемых вывозных рейсах на воздушных судах туроператоров и иных авиакомпаний. На сегодня информации о наличии каких-либо экстренных случаев, угрожающих жизни и здоровью наших земляков, не поступало», — подчеркнул министр.

Всего в настоящее время из обратившихся на горячую линию в Россию вернулось 13 человек, из них 4 студента из Кореи, Норвегии и Швеции, 5 туристов из Таиланда, 4 туриста из Египта. Сегодня планируется прилет еще 5 человек (1 — из Таиланда, 4 — из Египта). Кроме этого, ожидается информация по срокам вылета 6 туристов из ОАЭ и Турции, имевших вопросы по оформлению авиабилетов, а также 13 человек из Египта. Уточняются сроки вывозных рейсов туроператора в ближайшие дни.

Ближайшие вывозные авиарейсы ожидаются из Египта 16 марта и из Шри-Ланки 17 марта. Также Росавиацией рассматривается вопрос организации вывозных рейсов из Таиланда.

Напомним, что министерство внешщних связей Якутии запустило круглосуточную горячую линию по вопросам граждан, находящихся за пределами Российской Федерации (для абонентов из-за пределов республики следует набирать 8-800-100-60-59 или +7-800-100-60-59), подпункт кнопка 3.

Также граждане могут обратиться через социальные сети министерства: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники или написать на почту mvsdn@sakha.gov.ru.

Всем находящимся за рубежом рекомендуется зарегистрироваться в мобильном приложении МИД России «Зарубежный помощник», предназначенном для взаимодействия с МИД РФ и информирования о чрезвычайных ситуациях. Приложение доступно для скачивания по следующим ссылкам:

для IOS

для Android

Всю актуальную информацию можно найти на официальном сайте министерства по внешним связям и делам народов республики.