Следователь просит отозваться жертву грабежа в Якутске

В производстве следователя СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) находится уголовное дело о грабеже, совершенном с применением насилия (п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ), по факту открытого хищения имущества Голикова М.П.

Следствием установлено, что вечером 13 августа 2021 года 17-летний юноша с приятелем на участке местности возле дома № 62 по ул. Гоголя города Якутска с применением насилия похитил сотовый телефон, денежные средства и документы мужчины, причинив ему материальный ущерб.

Во время производства следственных действий потерпевший перестал выходить на связь со следователем.

Следствие просит Голикова Максима Прокопьевича 29.07.1987 г.р., ставшего жертвой грабежа, либо лиц, располагающих информацией о его местонахождении, обратиться к следователю СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Никифорову Ивану Ивановичу по телефону: 8-912-280-72-24.