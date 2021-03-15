15.03.2021
17:23
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Культура

67 выпускников Якутского колледжа культуры и искусств получили дипломы

У студентов заочного отделения Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой завершились государственные итоговые аттестации. Всего дипломы получили 67 выпускников.

Защита выпускных квалификационных работ у заочников продолжалась три дня.  9 марта  защитились студенты группы «Театральная аудиовизуальная техника». Всего в группе насчитывается 17 выпускников, пятеро из которых получили дипломы с отличием. 10 марта вручены дипломы 25 выпускникам группы «Социально-культурная деятельность», в том числе 10 человек получили дипломы с отличием. 11 марта состоялись последний экзамен и вручение дипломов в группе «Библиотековедение». Решением Государственной экзаменационной комиссии из 25 выпускников десятерым вручены красные дипломы.

Фото: ЯККиИ
Источник: ЯККиИ
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