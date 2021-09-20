Сэттээх сир выиграл приз международного фестиваля

Оператор-постановщик Петр Иванов и исполнительница главной роли киноленты Степана Бурнашева «Проклятая земля. Рок» Виолетта Христофорова представили фильм на международном фестивале кино и театра «Амурская осень», пишет Улус Медиа. Фестиваль проходил в Благовещенске с 12 по 19 сентября. Фильм Степана Бурнашева «Сэттээх сир. Ыйаах» («Проклятая земля. Рок») получил приз организационного комитета. Всего на «Амурской осени» разыгрывались три приза: от организаторов, жюри и зрителей. Гран-при фестиваля вручили режиссеру Наталье Назаровой за картину «Райцентр».

«Атмосфера на фестивале была рабочая, творческая. Жюри не обсуждали фильмы публично. После показа к нам подходили зрители и члены жюри, хвалили фильм. График был плотный, за три дня мы не успели вдоволь пообщаться с другими участниками. Больше всего из фильмов-участников нам с Петей понравилось «Сопричастие». У фильма была очень красивая картинка, талантливая работа оператора», – рассказала Виолетта Христофорова.

Фестиваль кино и театра «Амурская осень» проходит в Благовещенске с 2003 года. Цель смотра — привлечение внимания зрителя к отечественному кинематографу и театрально-музыкальному искусству.