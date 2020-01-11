6,6 млн тонн грузов и 91 тыс пассажиров — ЖДЯ подвел Итоги-2019

За прошлый год «Железные дороги Якутии» перевезли 6,6 млн тонн грузов и 91 тыс пассажиров. В планах компании в текущем году – увеличить пассажиропоток на 4,6 тыс человек, грузопоток – на 2,2 млн тонн.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности «Железных дорог Якутии» за прошлый год и планы на ближайшую перспективу рассмотрели на совещании у Айсена НИКОЛАЕВА 10 января. Перед руководителем республики, членами кабмина, а также акционерами отчитался генеральный директор компании Василий ШИМОХИН.

По словам Шимохина, за прошлый год компанией перевезено 6,6 млн тонн грузов, что на 1,1 млн тонн больше, чем в 2018 году. Рост связан с увеличением отгрузки угля с горно-обогатительных комбинатов компании «Колмар». Перевозка пассажиров также возросла, в первую очередь, благодаря запуску регулярного пассажирского движения со станции «Нижний Бестях». «Железными дорогами Якутии» в 2019 году перевезено 91 тыс пассажиров. Наиболее востребованными среди якутян остаются направления до Тынды, Благовещенска и Хабаровска.

Хорошие показатели, отметил гендиректор компании, есть и в производительности труда. В «Железных дорогах Якутии» сегодня трудоустроено 1121 человек при среднемесячной зарплате 87 тыс руб. Основная доля персонала – в Алданском, Нерюнгринском и Мегино-Кангаласском районах.

Василий Шимохин подчеркнул, что в 2020 году компания намерена увеличить объем перевозимых грузов до 8,8 млн тонн, пассажиропоток, выручку и чистую прибыль. По рекомендации главы Якутии в этом году «Железные дороги Якутии» подключатся к реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Айсен Николаев положительно оценил итоги финансово-хозяйственной деятельности компании за прошлый год. Он напомнил, что компания является одним из крупных налогоплательщиков. За 2019 год ею уплачено 484,6 млн руб в федеральный бюджет, 145,4 млн руб – в республиканский бюджет, 126 млн руб – в местные бюджеты районов.

Глава Якутии поручил кабмину ускорить работу по организации подъездного пути к причальной стенке грузового терминала станции в Нижнем Бестяхе и завершению строительства пускового комплекса Беркакит – Томмот.