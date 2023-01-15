15.01.2023
09:51
247
Происшествия
-64С. У дальнобойщиков в Нюрбинском улусе на морозе лопнули шины
В Нюрбинском улусе близ леса Накын из-за морозов лопнули колеса у дальнобойщиков. По их сообщениям, в этой местности температура опустилась до -64 градусов, из-за чего повредились колеса на всех машинах.
Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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