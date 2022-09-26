26.09.2022
17:03
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Общество

64 жителя Якутии откомиссованы из военных частей Хабаровского и Приморского краев

Постпредство Якутии по ДФО по поручению главы Якутии Айсена Николаева продолжает работу по сверке данных мобилизованных граждан из Республики Саха (Якутия).

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил органам местного самоуправления республики усилить взаимодействие с военными комиссариатами, чтобы исключить случаи призыва граждан, которые призываться не должны. Глава региона подчеркнул, что мобилизованные по ошибке должны быть возвращены обратно.

По состоянию на 17:00 ч. 26 сентября 2022 года по Хабаровскому краю откомиссовано 56 человек, по Приморскому краю – 8 человек, не соответствующих критериям частичной мобилизации.

Рейсом Владивосток-Хабаровск-Якутск вылетел 51 человек. Работа продолжается.

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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