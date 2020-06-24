64 природных пожара действует в Якутии

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 64 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 638 052,7 гектара, при этом площадь активного горения составляет 957,07 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 219 природных пожаров. За сутки возникло 33 пожара и 8 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлекалось 477 человек и 64 единицы техники, для мониторинга и переброски личного состава привлекалась авиация Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления в количестве 90 человек личного состава и 9 единиц техники.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 25 очагов, площадь пожаров увеличилась на 234 449,2 гектар, за счет увеличения очагов пожаров в обслуживаемой зоне и увеличения очагов площадей пожаров в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Среднеколымского района, где зарегистрировано 11 природных пожаров, на общей площади с момента обнаружения 278 270 гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия).