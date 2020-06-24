64 природных пожара действует в Якутии
По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 64 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 638 052,7 гектара, при этом площадь активного горения составляет 957,07 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 219 природных пожаров. За сутки возникло 33 пожара и 8 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.
Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлекалось 477 человек и 64 единицы техники, для мониторинга и переброски личного состава привлекалась авиация Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления в количестве 90 человек личного состава и 9 единиц техники.
«За сутки количество пожаров увеличилось на 25 очагов, площадь пожаров увеличилась на 234 449,2 гектар, за счет увеличения очагов пожаров в обслуживаемой зоне и увеличения очагов площадей пожаров в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Среднеколымского района, где зарегистрировано 11 природных пожаров, на общей площади с момента обнаружения 278 270 гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия).
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