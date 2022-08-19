64-летнего якутянина изъяли 5400 литров фальсифицированного алкоголя

Вступил в законную силу приговор суда в отношении 64-летнего индивидуального предпринимателя, осуществившего незаконный оборот фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч.6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» расследовано следователем СЧ по РОПД Следственного управления МУ МВД России «Якутское» по материалам проверки оперативников ОЭБ и ПК МУ МВД России «Якутское» и УФСБ России по Республике Саха (Якутия), которые пресекли преступные действия подсудимого.

Напомним, что тогда сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота было изъято 5400 литров немаркированного алкоголя стоимостью около 4 миллионов рублей.

Подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы условно.