В Якутске один человек совершил два преступления

SakhaLife.ru.

В отделы полиции г. Якутска обратились двое граждан с заявлениями о кражах своих двухколесных транспортных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что обе кражи совершил один человек. Им оказался 35-летний уроженец Амурской области.

Установлено, что первый велосипед подозреваемый похитил днем по ул. Свердлова, вторую кражу совершил ночью на ул. Аммосова, сорвав тросовый замок. Оба транспортных средства подозреваемый успел сдать в комиссионный магазин, где выручил за них по 4000 рублей и 2500 рублей соответственно. Все деньги он потратил на покупку алкоголя.

Один из похищенных велосипедов сотрудникам полиции удалось найти и возвратить законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.