62 добровольца из Чурапчинского улуса оказывают помощь в устранении аварии

Ремонтные работы в Чурапчинском улусе продолжаются. По поручению главы района Степана Саргыдаева сформировано 12 мобильных бригад из числа местного населения, которые осуществляют помощь в сливе теплоносителей из системы отопления частных домов, в первую очередь незащищенным слоям населения. На призыв главы отозвались 62 добровольца.

Бригады осуществляют дворовый обход частных домов для выявления участков утечки теплоносителей, оказывают помощь аварийным бригадам Чурапчинского филиала ГУП ЖКХ РС(Я).

Главой района совместно с наслежной администрацией и территориальным органом самоуправления организована работа по сбору необходимых нагревательных устройств и раздаче нуждающимся электрических нагревателей, теплопушек, конвекторов. На особом контроле держатся вопросы пожарной безопасности с учетом использования населением обогревательных приборов, организовано информирование населения и на постоянной основе обход жителей.

Кроме того, по решению руководителя района мобилизованы все служебные автомашины администрации и подведомственных учреждений для помощи в ликвидации последствий аварии и АВР.

Напомним, что работа газовой котельной «Гимназия» остановлена ночью в связи с обрушением части стены недействующей котельной на тепловые сети по ул. Олимпийская. По уточненной информации аварийно-диспетчерской службы Чурапчинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», под ограничением находятся 180 жилых домов, их них 11 многоквартирных домов по ул. Олимпийская, Западная, Эрилик Эристиин, Ленина, Петровского, Дьуон Дьанылы, а также 5 социальных объектов. Сразу был создан оперативный штаб, проведена мобилизация всех коммунальных служб и специалистов, организован подворовой обход домов, созданы аварийные бригады. Для жителей открыты пункты временного размещения с горячим питанием.