Президент РАН Александр Сергеев посетил в Тикси Полярную обсерваторию

Далеко за Полярным кругом, к востоку от устья реки Лены на берегу моря Лаптевых находится один из пунктов Северного морского пути — поселок городского типа Тикси, являющийся центром Булунского улуса Республики Саха (Якутия). В 7 км к югу от Тикси расположена Полярная геокосмофизическая обсерватория Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН федерального исследовательского центра «Якутский научный центр СО РАН».

19 марта в поселке Тикси побывал президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев. Во время пребывания в Тикси он посетил Полярную геокосмофизическую обсерваторию и Станцию ракетного зондирования атмосферы. Вместе с ним в Тикси работали вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон, председатель ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев, постоянный представитель РС (Я) при президенте РФ Андрей Федотов, и.о. первого заместителя председателя правительства РС (Я) Дмитрий Садовников, министр по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я) Владимир Черноградский и другие руководители научных, образовательных и производственных структур.

«Во время визита гости проявили неподдельный интерес к истории создания и становления Полярной геокосмофизической обсерватории, к проводимым в ней исследованиям. Особый интерес вызвала станция ракетного зондирования атмосферы М-211, оснащенная новейшим геофизическим ракетным комплексом МР-30, позволяющим проводить эксперименты на высотах от 50 до 300 км», — сообщил главный инженер ИКФИА СО РАН Александр Лиходед. Президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев выразил искреннюю благодарность сотрудникам обсерватории за самоотверженный труд в условиях суровой Арктики. В ходе обсуждения были даны рекомендации по возможным вариантам интеграции проводимых в ПГО «Тикси» исследований в крупные российские научные проекты.

История создания этой обсерватории относится к середине XX века. В 1957 году на материковой части Якутии и прилегающих островах Ледовитого океана — в поселках Тикси, Жиганск, Казачье, на островах Шалаурово и Котельный, в городах Алдан, Верхоянск и Якутск, была организована сеть станций патрульного наблюдения полярных сияний. Помимо патрульных наблюдений сияний велись спектральные, радиолокационные измерения и регистрация других явлений электромагнитного комплекса, связанных с сияниями. В 1961 году по инициативе кандидата физико-математических наук Юрия Шафера, заведующего Якутской геофизической лабораторией, при поддержке директивных органов Академии наук СССР, геофизическая группа Арктической обсерватории поселка Тикси была передана Якутскому филиалу Сибирского отделения АН СССР как Полярная геокосмическая обсерватория «Тикси». В настоящее время в обсерватории работает 17 человек.

В ПГО «Тикси» проводятся непрерывные геофизические измерения:

вариаций геомагнитного поля,

аврорального поглощения радиоволн,

характеристик ионосферы,

излучений в области очень высокочастотного диапазона,

оптического свечения ночного неба и полярных сияний,

электрического поля,

рентгеновского излучения,

интенсивности космических лучей.

В 1983 году согласно постановлению Президиума Академии наук СССР в поселке Тикси было начато строительство Станции ракетного зондирования атмосферы М-211, которое завершилось в 1987 году. К сожалению, из-за развала Советского союза в 1993 году станция была законсервирована. Работы по восстановлению ракетного комплекса были начаты только в 2008 году в рамках Федеральной целевой программы «Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской федерации». А в 2015 году совместно с НПО «Тайфун» и ОКБ «Новатор» был осуществлен пуск первой современной ракеты МН-300.

МН-300 — это российская геофизическая ракета с твердотопливным двигателем, предназначенная для оперативного запуска научных зондов на высоту до 300 км. Стартовый вес МН-300 составляет 1564 кг при массе полезной нагрузки от 50 до 150 кг.

Станцию ракетного зондирования атмосферы М-211 можно использовать для контактных измерений параметров окружающей среды по трассе полета, исследования воздействия факторов космического полета и космической радиации на биологические объекты, для создания искусственных образований и активного воздействия на ионосферу и для вывода на низкую орбиту Земли микро- и наноспутников массой до 10 кг.

В этот же день рабочая группа во главе с Президентом РАН Александром Сергеевым посетила ветряную электростанцию и приняла участие в работе круглого стола, где обсуждался энергетический потенциал Арктики, в том числе альтернативная энергетика.