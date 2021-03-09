Самое ожидаемое событие Строительного округа Якутска

С 10 марта в Строительном округе города Якутска пройдет комплексный субботник в рамках санитарного трехмесячника. К масштабной уборке дворов и вывозу МБО будут привлечены дополнительные ресурсы АО «ЯкутДорСтрой», АО «Теплоэнергия», МУП «Жилкомсервис», ООО «Якутскэкосети», управляющей компании «Юнион» и муниципальные дворники.

Исполняющий обязанности главы города Роман Сорокин сообщил, что во время санитарной очистки будут убраны ТКО и накопившиеся наледи.

«Кроме того, будут отогреты и откачаны отходы из выгребных ям. После субботника потребители смогут разделять ЖБО и ТКО. Комплексный субботник проведем в течение двух дней, в зависимости от результата, возможно работы будут продлены», — отметил Роман Сорокин.

Масштабные работы запланированы по следующим адресам: ул. Пионерская, 32, 37, 41, 46, Якутская, 63, Космонавтов, 15, Семена Данилова, 6, 10, 16, 20.

Во время субботника по каждому адресу будут работать 2 самосвала с погрузчиком, 6 дворников от УК и ТОУ.

Напомним, распоряжением исполняющего обязанности главы города Якутска с 8 февраля по 1 июня на территории городского округа «город Якутск» объявлен ежегодный трехмесячник санитарной очистки.