60 лет она учила колымских детей любить русский язык

Сегодня, 6 июня, сотрудники администрации Среднеколымского района навестили вдову участника войны, ветерана тыла и педагогического труда, Почётного гражданина города Среднеколымска, Почётного работника общего образования РФ, учителя учителей Анну Николаевну Смолко и от имени главы Якутии Айсена Николаева поздравили её с 75-летием Победы и международным Днём русского языка.

На протяжении 60 лет Анна Николаевна проработала в Среднеколымской общеобразовательной школе учителем русского языка и литературы, воспитав не одно поколение колымчан. Она учила детей постигать тайну слова, любить и понимать поэзию.

Анна Николаева родилась в 1935 году в маленьком селе Протасово Мордовской АСССР. В годы Великой Отечественной войны, как и все её сверстники, она работала в колхозе. После войны закончила педагогическое училище, а затем и Мордовский государственный педагогический институт. По окончании института молодую учительницу сначала по распределению отправили работать в Узбекистан, а затем трудовая деятельность связала её с Якутией, а именно со Среднеколымским районом.

Анна Николаевна рассказала, что всей душой полюбила Якутию, её суровый климат и невероятно красивую природу. «Я очень рада, что выбрала благородную профессию учителя и посвятила свою жизнь обучению и воспитанию детей. В Среднеколымской школе я проработала с 1956 по 2016 год, ровно 60 лет», — рассказала ветеран педагогического труда.

Жители района с большим трепетом и уважением относятся к Анне Николаевне, ценят её за доброту, человечность, любовь к жизни. Несмотря на почётный возраст Анна Николаевна активно участвует в общественной жизни города Среднеколымска, пишет стихи, в которых воспевает любовь к родной колымской природе. Она автор двух поэтических сборников, активный участник художественной самодеятельности, призер конкурсов авторских стихов.

Сотрудники администрации города Среднеколымска от имени Главы Якутии Айсена Николаева поздравили ветерана с праздником, пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили памятный подарок.