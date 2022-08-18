60 борцов представят Якутию на турнире памяти Романа Дмитриева

На всероссийском турнире памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева по вольной борьбе, который пройдёт с 9 по 11 сентября в Якутске, предварительно ожидается участие до 60 борцов из Якутии.

При этом три спортсмена из республики были приглашены в состав сборной России, они проведут подготовительные сборы в Сочи. Об этом ЯСИА сообщил старший тренер республиканской сборной по вольной борьбе среди молодёжи Василий Неустроев.

С 14 по 28 августа 29 членов сборной Якутии проводят сборы на спортивной базе «Манньыаттаах» в Мегино-Кангаласском улусе, а затем до 8 сентября они проведут второй этап тренировок в Центре спортивной подготовки «Триумф». Дополнительно три борца из республики с 20 августа по 3 сентября будут готовиться вместе со сборной России в Сочи — это победитель первенства России Станислав Свинобоев, чемпион Якутии Лев Павлов и Александр Болуров, становившийся пятым на первенстве страны.

«Предполагаем, что со всей республики на турнире Романа Дмитриева примут участие почти 60 борцов. Приедет сборная России с десятью лидерами среди молодёжи во главе со старшим тренером Абдусаламом Гадисовым. Мы ждём также команды со всех регионов Дальнего Востока, других субъектов, в том числе из сильных школ Дагестана, Красноярска, Тывы, зарубежных борцов. Состав у нас хороший, подготовка идёт по плану. Считаем, что мы обязаны сразиться за призовые места в каждой весовой категории. Точное количество и имена участников станут известны перед соревнованиями», — рассказал Василий Неустроев.

Как ранее сообщали в министерстве спорта Якутии, предполагается участие около 150 спортсменов из различных регионов России и зарубежных стран. Направлены приглашения спортсменам сборных команд Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии.