6 тысяч кубометров мусора вывезено в столице с несанкционированных свалок

По данным на 23 июня с территории городского округа «город Якутск» вывезено около 6 тысяч куб. метров мусора с несанкционированных свалок, сообщает МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

Наибольший объем вывезли с территории Строительного округа — 1 тыс. 379 куб. метров мусора, со следующих адресов: Хатынг-Юряхское шоссе 9 км и 6 км, с улиц Якутская, Клары Цеткин, Халтурина, Пионерская, Жорницкого, Семена Данилова, Строителей, Суворова.

«На территории Автодорожного округа есть адреса, которые мы убираем практически еженедельно, но на следующий день они появляются вновь. По тем местам, где удается найти хозяина участка, мы выписываем предписания на уборку территории. Например, по ул. Красильникова, 5, свалка находится на частной территории, где располагается база организации. Мы обратились к собственнику, он обещает в течение двух недель свалку ликвидировать», — прокомментировал руководитель управления Автодорожного округа Артур Аргунов.

Большой объем вывезен с территории Сайсарского округа в количестве 820 куб. метров с адресов: ул. Билибина, ДСК Победа, Новокарьерная, Лонгинова, Широких-Полянского, Парковая, Макаренко, Сосновая, Притузова, Якова Потапова, Лермонтова и других.

«Большинство свалок, на которые поступают регулярные жалобы жителей Мархи, относятся к санитарным точкам, которые не вывозятся региональным оператором «Якутскэкосети». Несанкционированные свалки на территории частного владения должны быть ликвидированы собственником. В случае с участком по ул. Горная, 1, мы вывезли мусор. Стараемся помогать населению, в помощи не отказываем», — сообщил руководитель администрации микрорайона Марха Николай Ксенофонтов. Всего с территории микрорайона вывезено 692 куб. метров мусора.

«В Промышленном округе по адресу Кржижановского, 3 находится несанкционированная свалка, которая осталась после компании «Сибирский деликатес». Организации выписано предписание об уборке, в случае, если свалку не уберут, мы будем привлекать уже к административной ответственности», — сказал руководитель управления Промышленного округа Александр Иванов.

«Управления округов и пригородов самостоятельно заключают договора с подрядчиками на вывоз несанкционированных свалок. Работа проводится постоянно, нами ведется реестр несанкционированных свалок. По итогам трехмесячника санитарной очистки вывезено более 5 тысяч кубометров мусора, работа продолжается», — прокомментировал руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов.

На сегодняшний день на мусорный полигон вывезено 6 тысяч куб. метров отходов с мест стихийных свалок города Якутска.