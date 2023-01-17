6 объектов водоснабжения введут в Якутии в 2023-м по региональной программе «Чистая вода»

Строительство объектов водоснабжения будет завершено в Горном, Сунтарском, Хангаласском, Амгинском, Олекминском районах. В суммарном охвате качественной питьевой водой будут снабжены еще свыше 34 тысяч якутян.

Объекты строятся по региональной программе «Чистая вода», реализуемой с 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ее цель — увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

«В этом году мы продолжаем реализацию региональной программы «Чистая вода». Ее главная цель – увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой. Причем охватываем мы не только города и большие поселки, но и небольшие села. Такая задача поставлена главой республики Айсеном Николаевым. С учетом износа объектов водоснабжения, большинство которых было введено еще во второй половине прошлого века, программа стала хорошим подспорьем, ведь значительная часть средств финансируется из федерального бюджета», – отметил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Из шести запланированных к вводу объектов четыре строятся ГУП «ЖХХ РС(Я)». В частности, в Олекминске в текущем году предприятие завершит строительство системы водоснабжения. Первым этапом в 2021 году была введена в эксплуатацию водоочистная станция мощностью 2 400 м3/сутки, снабдившая чистой питьевой водой свыше 7 тысяч местных жителей. Второй этап предусматривает строительство до нее водовода и водозабора.

Кроме того, ГУП «ЖКХ РС (Я)» обновит систему водоснабжения в селе Бестях Хангаласского района, введет скважинный водозабор и водоочистную станцию в селе Алтанцы Амгинского района, водозабор и водовод — в селе Амга.

Также региональная программа реализуется компанией «Водоканал», которая продолжает расширять географию деятельности в Якутии. В этом году предприятие введет в эксплуатацию систему водоснабжения в Сунтаре, которая включает в себя строительство водозабора, водовода и водоочистной станции.

Еще один проект строится в селе Бердигестях Горного района. Этот объект тоже будет введен в 2023 году.

Таким образом, в текущем году в Якутии по программе «Чистая вода» будет введено 6 объектов – в городе Олекминске, Амге, Алтанцах, Бестяхе, Сунтаре и Бердигестяхе.

Как проинформировали в министерстве ЖКХ и энергетики республики, помимо этого в 2023 году начнется строительство системы водоснабжения в поселке Батагай. Этот объект введут уже в 2024 году.

Напомним, что в 2022 году по программе «Чистая вода» в селах Верхневилюйск и Андреевское Верхневилюйского района «Водоканалом» введены в работы магистральные сети водоснабжения. Там же при поддержке Фонда реформированию ЖКХ построен современный комплекс канализационных очистных сооружений мощностью 500 кубометров в сутки. Ранее в районном центре Верхневилюйского района была реконструирована водоочистная станция.

В 2021 году «Чистая вода» охватила Олекминский и Хангаласский районы. В районных центрах — Олекминске и Покровске — были введены в эксплуатацию водоочистные станции.