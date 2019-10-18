6 000 семей стоят в очереди на получение земли

В Государственном собрании ​(Ил Тумэн) состоялся правительственный час «Проблемные вопросы при предоставлении земельных участков многодетным семьям и их обустройстве инженерной инфраструктурой», в котором приняли участие депутаты Якутской городской Думы.

На заседании правительственного часа приняли участие и.о. председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова и депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по имущественным и земельным вопросам Иван Салатюк. В работе также приняли участие председатели постоянных комитетов Госсобрания (Ил Тумэн), народные депутаты республики, представители министерств и ведомств, члены Общественной палаты Якутии. ​

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алёна Атласова ​отметила, что вопросы по обустройству инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, поднимался уже не раз. Она также отметила, что при рассмотрении госбюджета республики на 2019 год был рассмотрен вопрос о выделении бюджетных средств на обустройство инженерной инфраструктурой этих земельных участков в размере 400 млн рублей.

«Несмотря на то, что парламентом была проведена работа по выделению бюджетных ассигнований в размере 400 млн рублей в 2019 году, на сегодняшний день часть средств остается неосвоенной. Многодетные семьи, проживающие в Якутске, говорят о существующих проблемах в части срока ожидания в очереди, проведения работ для обустройства участка», — сказала Алена Атласова.

Отметим, что для получения участка на территории муниципального района или городского округа заявители должны проживать на территории данного муниципального района или городского округа не менее пяти лет.

По сообщению заместителя министра имущественных и земельных отношений республики Нюргустаны Пахомовой, всего на территории республики с 2011 года предоставлено 9283 участка, 6852 из них использованы под индивидуальное жилищное строительство. В основном земельные участки многодетным семьям были предоставлены без коммунальной инфраструктуры. Только порядка полутора тысяч из выделенных земельных участков в настоящее время обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Согласно укрупненному расчету, только на обеспечение электроснабжением и устройством дорог затраты на один участок составляют порядка 200 тысяч рублей, на газо-, теплоснабжение – еще около 450 тысяч рублей. Общая потребность республики в средствах на обустройство зон индивидуальной жилой застройки для порядка 7,5 тысяч земельных участков составляет 5587 млн рублей, о чем сообщила первый заместитель министра строительства республики Галина Новикова.

На территории города Якутска практически не осталось свободных территорий для предоставления участков, поэтому на протяжении семи лет депутаты Якутской городской Думы ставят этот вопрос в повестке постоянных комиссий. В свою очередь МКУ АЗО города и управление архитектуры Якутска проводят большую планомерную работу по переводу земель лесного фонда для дальнейшего выделения участков многодетным семьям. Прежде чем формировать земельные участки, необходимо определить все территории комплексного освоения под ИЖС, скорректировать документы территориального планирования, только потом на основании проектов межевания предоставлять участки.

«Земельные участки должны иметь необходимую инфраструктуру, чтобы многодетные семьи имели возможность без дополнительных огромных вложений построить дом. Однако на сегодняшний день на выделенных участках отсутствует какая-либо инфраструктура, и отсутствуют удобные подъездные пути, дороги и электроснабжение». — сказала Евдокия Евсикова.

Депутаты Якутской городской Думы продолжают активно работать в продвижении вопроса поддержки многодетных семей. К примеру, в бюджете 2018 года были предусмотрены средства в размере 30 млн. руб. на обеспечение земельных участков многодетных семей электроснабжением. Также дополнительно впервые было выделено 38 млн. руб. на обеспечение участков газоснабжением. В этом году работы были продолжены. Так, на газофикацию участков выделено 44 млн. руб из местного, и 103 миллиона рублей из республиканского бюджетов.