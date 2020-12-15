Глава Якутии резко сократил численность своей администрации

В Администрации главы и правительства Якутии – структурные преобразования

15 декабря глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о внесении изменений в структуру администрации главы и правительства республики.

Как отметил руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров, в послании главы Республики Саха (Якутия) в 2019 году было озвучено решение о сокращении численности государственных и муниципальных служащих на 30% в течение трех лет. По новой структуре сокращается число государственных гражданских служащих на 33 штатные единицы. Следующим шагом будет соответствующие решения на уровне министерств и ведомств.

В целом стоит отметить, что модернизация государственного управления в Республике Саха (Якутия) продолжается в соответствии с одноименным указом главы Якутии.