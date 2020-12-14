Старинные рецепты саха: Готовим кровяную кашу

Помимо всем известной кровяной колбасы «Хаан», наши предки в Якутии имели еще несколько вариантов употребления крови копытных, в первую очередь, кровь можно было пить еще теплую во время забоя, из дальних охотничьих угодий охотники могли приносить высушенную кровь (как добавка в супы, так же могли добавлять и жидкую кровь), кроме того готовили кровяную кашу. О последнем и пойдет речь сегодня.

О каше из крови, в своем труде «Якуты» упоминал Вацлав СЕРОШЕВСКИЙ как о вполне обыденном блюде якутских хозяек, но, к сожалению, в наше время о таком блюде практически забыли. Но не все. Оказывается, в детстве нашей ведущей рубрики «Музей рецептов» Туяры ПАВЛОВОЙ, такую кашу готовила ее любимая бабушка! И иногда готовили даже вместе, так что она прекрасно помнит рецепт.

Для приготовления нам понадобилось около 1 литра говяжьей крови, немного молока, ржаной муки и соль. Все эти ингредиенты смешиваются и вливается в разогретую сковороду, где заранее была растоплено сливочное масло. Готовим на медленном огне, постоянно перемешивая. И буквально через 15 минут блюдо готово! По вкусу, напоминает обычный «хаан», но всё-таки не одно и тоже.

Приятного аппетита!