Ежедневный гороскоп. Среда 9 декабря 2020

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы можете услышать в СМИ что-то, что вызывает у вас сомнения. Вы не знаете, чему верить. К сожалению, для многих людей такая возможность увеличивается. Если вы не знаете, чему верить, постарайтесь собрать факты.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня обсуждение вопросов о наследстве, долевом имуществе и страховании может сбивать с толку. Почему-то эти обсуждения, которые могут также включать разделение ответственности, кажутся немного подавляющими. Если да, отложите их на другой день.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете быть сбиты с толку или разочарованы тем, чего хочет сегодня партнер или близкий друг. Вполне вероятно, что здесь есть элемент иллюзии, не позволяющий четко общаться с кем-то другим. Поэтому не торопитесь с выводами. Подождите.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам не хочется сегодня много работать. И если вы работаете, почему-то ваше сердце не в этом. Списывайте это на флюиды в воздухе. Помните, что некоторая путаница также может относиться к домашнему животному. Если вы подозреваете, что что-то не так, это может быть так.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика сегодня будет разочаровывать, потому что кто-то не оправдывает ваших ожиданий. Вопрос, который стоит задать себе: выразили ли вы свои ожидания? Никто не может читать ваши мысли. Точно так же отношения с детьми сегодня могут обескураживать. Это касается территории.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор с родителем или старшим членом семьи сегодня может сбивать с толку. Вы можете не говорить того, что может их обидеть или расстроить. По иронии судьбы, если они почувствуют, что вы что-то сдерживаете или скрываете, это может усугубить ситуацию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете почувствовать себя разочарованным или подавленным обстоятельствами. Это очень плохо. К сожалению, у всех нас бывают такие дни, когда требуется дополнительное мужество. Если можете взять выходной — сделайте это. Вы не можете быть всем для всех все время.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, принимая важные финансовые решения сегодня, включая покупки, потому что Солнце находится в квадрате с Нептуном, а это означает, что есть элемент путаницы. Люди психологически и даже эмоционально ленивы, а это значит, что они не хотят прилагать лишних усилий, чтобы что-то проверить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас меньше энергии. Даже ваша уверенность может казаться меньше. Это потому, что Солнце в вашем знаке не в ладах с Нептуном, что усложняет вам удовлетворение повседневных требований вашего мира. Это также означает, что вашему организму нужен выходной. Делайте то, что вы можете. Не форсируйте реку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствуете себя несколько неудовлетворительно. Возможно, вы не сможете понять это, но у вас определенно были лучшие дни. Не волнуйтесь, потому что многие люди сегодня чувствуют себя немного не в своем роде или разочарованы. Это просто то, что происходит. Выпейте чашку чая или кофе — на ваше предпочтение. Поднимите ноги и расслабьтесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете разочароваться в друге или компании. Вы можете спросить себя, были ли ваши ожидания реалистичными? Вы слишком многого от кого-то ждали? Знали ли они даже о ваших ожиданиях? Или возможно вы видите, что эти отношения не работают для вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня очень плохой день для того, чтобы сражаться с боссами, родителями, учителями или полицией в любой конфронтации, потому что ваше сердце не будет в этом и вы не сможете защитить себя. Если можете, избегайте подобных проблем. Это отличный день.

Если ваш день рождения сегодня

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (1944) и актер Джон Малкович (1953) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы сосредоточены и решительны, однако вы также чувствительны, возможно даже больше, чем многие думают. Для вас важны дружеские отношения. В этом году отпустите то, что больше не актуально или полезно и перейдите к чему-то новому и необычному. Это не время потерь. Наоборот! Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!