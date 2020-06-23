59-летний житель Мирного поверил девушке

59-летний житель Мирного отдал аферистам более 60 тысяч рублей.

Потерпевшему позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. Девушка заявила, что с его банковской карты была попытка снятия денежных средств.

Для её предотвращения попросила продиктовать номер счета, а также смс–коды транзакции. После выполнения указанных действий, девушка сообщила, что карта успешно заблокирована и прервала звонок. Однако на следующий день заявитель, зайдя в свой мобильный банк, обнаружил пропажу 63 417 рублей.

Уважаемые граждане! Любой звонок якобы от имени банка должен вас насторожить! Банки никогда не просят диктовать по телефону конфиденциальные данные вашей карты и смс–коды. Это делают мошенники!