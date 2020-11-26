Операционные медсестры онкодиспансера рассказали о своей учебе в Казани

В настоящее время постоянно совершенствуются хирургические технологии, и выполнение современных высокотехнологичных операций требует квалифицированных действий всех участников процесса. Операционная медсестра играет очень важную роль, является помощником хирурга, должна знать новые технологии сестринского дела, принципы работы медицинского оборудования, правила техники безопасности и многое другое. И в целях повышения профессионального уровня медсестер, в связи с обновлением медицинского оборудования оперблоков онкодиспансера по нацпроекту «Здравоохранение», было принято решение о направлении на обучение операционных медицинских сестер отделения торакальной абдоминальной хирургии. Медсестры Тарская Наталья и Шапошник Туйаара посетили Центр эндоскопической хирургии в г. Казани, где состоялся интерактивный цикл «Эндоскопическая хирургия для операционных медсестер».

Как отметили медсестры, обучение прошло в доброжелательной атмосфере, состоялся активный обмен опытом, мнениями и предложениями:

«Практически рассмотрели вопросы работы медицинской сестры в операционном блоке, обеспечения инфекционной безопасности пациентов и персонала, основные методы стерилизации лапароскопических медицинских инструментов, подготовки операционного поля и современные методы, применяемые в работе операционных медицинских сестер. Полученные знания помогут нам в дальнейшей работе и будут внедрены на рабочих местах».

В конце обучения медсестры успешно сдали тестовый экзамен, по результатам которого получили отличные оценки и сертификаты о прохождении данного курса.