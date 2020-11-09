Якутянин поступил очень низко

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился пенсионер с заявлением о краже 60 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего — 21-летний житель Якутска.

Установлено, что ранее подозреваемый попросил у потерпевшего в долг 500 рублей. Он согласился при условии, что тот сам снимет деньги, и отдал ему свою банковскую карту, назвав назвал пин-код. Но злоумышленник вместо 500 рублей снял 30 000 рублей, после чего вернул карту. Похищенные деньги подозреваемый потратил на походы в кино и в бары. Вскоре этого злоумышленнику показалось мало. Он снова пришел в гости к потерпевшему, незаметно похитил карту и снял еще 30 000 рублей. Банковскую карту он положил на место, когда зашел вернуть долг потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.