56-летний якутянин пробежал Московский марафон

Мужчина преодолел 42 километра за 4 часа 52 минуты 27 секунд. Ему вручили медаль. Бегать он начал всего два года назад, когда жена подарила ему беговой тренажер на 23 февраля. С тех пор и занимается дома. «Спасибо моим родным, одноклассникам, коллегам и землякам за поддержку. Благодаря вам я исполнил свою мечту», — передает спортсмен, сообщает тгк Комсомольская правда — Якутия.

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