22.09.2022
20:40
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Спорт

56-летний якутянин пробежал Московский марафон

Мужчина преодолел 42 километра за 4 часа 52 минуты 27 секунд. Ему вручили медаль. Бегать он начал всего два года назад, когда жена подарила ему беговой тренажер на 23 февраля. С тех пор и занимается дома. «Спасибо моим родным, одноклассникам, коллегам и землякам за поддержку. Благодаря вам я исполнил свою мечту», — передает спортсмен, сообщает тгк Комсомольская правда — Якутия.
Полностью на https://www.yakutia.kp.ru/daily/27448/4651268/

Фото: тгк Комсомольская правда - Якутия.
Источник: тгк Комсомольская правда - Якутия.
Один комментарий на «56-летний якутянин пробежал Московский марафон»
  1. Валерий 22.09.2022 21:06

    ну и рожа

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