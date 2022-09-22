22.09.2022
20:40
417
Спорт
56-летний якутянин пробежал Московский марафон
Мужчина преодолел 42 километра за 4 часа 52 минуты 27 секунд. Ему вручили медаль. Бегать он начал всего два года назад, когда жена подарила ему беговой тренажер на 23 февраля. С тех пор и занимается дома. «Спасибо моим родным, одноклассникам, коллегам и землякам за поддержку. Благодаря вам я исполнил свою мечту», — передает спортсмен, сообщает тгк Комсомольская правда — Якутия.
Полностью на https://www.yakutia.kp.ru/daily/27448/4651268/
Фото: тгк Комсомольская правда - Якутия.
Источник: тгк Комсомольская правда - Якутия.
Один комментарий на «56-летний якутянин пробежал Московский марафон»
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