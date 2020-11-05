556 млн. рублей выделено на выплаты за классное руководство

Сегодня, 5 ноября, на пленарном заседании Ил Тумэна принят в первом чтении проект закона РС(Я) № 129-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций за выполнение функций классного руководителя».

Это законодательная инициатива главы Якутии Айсена Николаева и Правительства Республики Саха (Якутия).

Речь идет о выплатах ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам региона в соответствии с посланием Владимира Путина Федеральному Собранию.

Денежное вознаграждение классным руководителям в Якутии выплачивается в размере 5000 тысяч рублей с применением районного коэффициента и северных надбавок.

Данную выплату с 1 сентября 2020 года получают 9179 классных руководителей в Якутии.

Общий объем средств, направляемых на вознаграждение классным руководителям, составляет: с 1 сентября 2020 года – 0,55 млрд рублей, в 2021 году – 1,67 млрд рублей, в 2022 году – 1,67 млрд рублей.

Пересчитаны объемы на применение районных коэффициентов. При применении районных коэффициентов в размерах 1,7 и 2,0 потребуются дополнительные средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в объемах: с 1 сентября 2020 года — 62, 612 млн руб. в связи с изменением объемов; на 2021 год — 157,72 млн руб.; на 2022 год — 157,72 млн руб.

Народные депутаты Якутии своим голосованием одобрили законопроект в первом чтении, принято соответствующее постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).