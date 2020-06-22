55-летняя предпринимательница из-под полы продавала алкоголь

В ходе профилактических мероприятий «Жилой сектор» участковыми уполномоченными полиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району выявлен факт реализации алкогольной продукции без соответствующих документов. 55-летняя предпринимательница осуществляла продажу крепких пивных напитков. Из помещения магазина изъято 205 литров алкоголя. По данному факту проводится проверка. Полиция напоминает гражданам, что за повторное нарушение алкогольного законодательства предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское» Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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