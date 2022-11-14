14.11.2022
09:10
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Якутск

55 бродячих собак пойманы в Якутске

За минувшую неделю в Якутске отловлено 55 безнадзорных собак. Работают 3 бригады по отлову собак. За неделю поступило 103 заявки на отлов безнадзорных собак, из них исполнена 81 заявка.

Проведено 14 рейдов в округах, составлено 10 протоколов об административном правонарушении за нарушения Правил содержания домашних животных (самовыгул). Такая информация прозвучала во время общегородской планерки 14 ноября.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: тгк ЯКУТСК

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