14.11.2022
09:10
86
Якутск
55 бродячих собак пойманы в Якутске
За минувшую неделю в Якутске отловлено 55 безнадзорных собак. Работают 3 бригады по отлову собак. За неделю поступило 103 заявки на отлов безнадзорных собак, из них исполнена 81 заявка.
Проведено 14 рейдов в округах, составлено 10 протоколов об административном правонарушении за нарушения Правил содержания домашних животных (самовыгул). Такая информация прозвучала во время общегородской планерки 14 ноября.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: тгк ЯКУТСК
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