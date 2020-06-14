В Якутии выявлено 69 случаев коронавируса

В Якутии за сутки выявлено 69 случаев коронавируса, 63 человека выздоровели.

60 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске, 4 в Ленском районе, 2 — в Хангаласском улусе, по 1 случаю в Вилюйском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах. Заболевшие госпитализированы,их контакты выявлены и изолированы.

63 человека полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 49 человек в Якутске, 6 — в Ленском районе, 3 в Вилюйском улусе, 2 в Алданском районе, по 1 в Мегино-Кангаласском, Олекминском и Чурапчинском улусах. За весь период выздоровели 1794 человека.

За весь период в Якутии официально зарегистрировано 3037 случаев коронавируса, 1794 человека полностью выздоровели, 20 летальных исходов.

22 человека находятся в тяжелом состоянии.

За сутки лабораториями республики обработано 3525 тестов на коронавирус.

14 июня в Якутии:

Случаев коронавируса — 3037 (+69)

Выздоровевших -1794 (+63)

Летальных исходов – 20 (+0)